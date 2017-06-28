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Пресса

Россия победила Америку в сирийской войне. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
Россия победила Америку в сирийской войне. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абдул Рахмана аль-Тани, заявившего, что обвинения, содержащиеся в переданном Катару ультиматуме, не подтверждены никакими документальными свидетельствами. Он также выразил благодарность государственному секретарю США Рексу Тиллерсону, сказавшему, что многие из требований сложно выполнить.

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" задается вопросом, почему администрация США заявила, что Сирия намерена вновь применить химическое оружие. Ответ прост: Америка осознает, что Россия одержала верх в сирийской войне, обеспечив сохранение власти Башаром Асадом. Президент США Дональд Трамп хочет во что бы то ни стало сохранить регион раздробленным, вот и идет на провокации.

Палестинское агентство Wafa сообщает, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил 28 июня днем траура по жертвам ДТП к востоку от Рамаллы. При столкновении палестинской маршрутки и израильского автобуса погибли шесть человек, в том числе мать и четверо ее детей.

Агентство Maan утверждает, что Палестинская национальная администрация препятствует жителям сектора Газы в получении медицинского обслуживания за пределами анклава – в Израиле, Иордании и на Западном берегу. При этом из-за того, что ПНА сократила финансирование сектора, там резко снизился уровень медицинского ухода.

Арабская редакция британского канала Sky передает, что израильская разведка "Мосад" создает инвестиционный фонд, предлагающий гранты на шпионские разработки. Размер гранта – до двух миллионов шекелей. Области исследований: робототехника, шифровка, компьютерный анализ информации, нанотехнологии.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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