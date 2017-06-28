"Постпред США в ООН ночами не спит – боевиков защищает". Обзор российских СМИ

Симоновский суд вынес приговор по делу супругов Станиславы Казаковой и Дмитрия Зяблицева, владельцев журнала "Флирт", которые признаны виновными в сутенерстве. По версии следствия, они не только издавали и распространяли журнал, содержавший рекламу секс-услуг в Москве, но и получали от проституток процент от их дохода.

Казакову и Зяблицева приговорили к двум годам условно и трем годам колонии соответственно, пишет газета "Коммерсант".

В обвинительном заключении отмечалось, что за публикацию телефонов московских борделей издатели "Флирта" получали деньги непосредственно от их организаторов. Фигуранты своей вины не признали, а их адвокаты назвали обвинение "надуманным".

До привлечения супругов к уголовной ответственности Роскомпечать, где было зарегистрировано издание, несколько раз пыталась прекратить его выпуск. Однако владельцы журнала регулярно перерегистрировали его, изменяя название, в результате чего ими занялась московская полиция.

Постпред США при ООН Никки Хейли защищает боевиков заявлением о причастности сирийских властей, РФ и Ирана к любым возможным химическим атакам в регионе, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Хейли заявила, что в "любом применении химоружия в Сирии" будут виновны Дамаск, а также Москва и Тегеран. Ночами не спит – боевиков защищает", – приводит слова сенатора, опубликованные в социальной сети Twitter, "Российская газета".

Доха готова к переговорам по требованиям арабских стран, если они будут подкреплены доказательствами. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бин Абд-эль Рахман аль-Тани.

"Требования должны быть реалистичными и реализуемыми, в противном случае, они будут отвергнуты, – сказал он, находясь с визитом в Вашингтоне. – То, что было представлено странами, участвующими в блокаде – обвинения, не подкрепленные доказательствами, а не требования".

Катарский министр подчеркнул, что для переговоров нужны "искреннее желание другой стороны и доказательства, подтверждающие требования", передает информационное агентство ТАСС.

Россия воспринимает заявления Белого дома о том, что власти Сирии готовят химическую атаку, как приглашение к провокации, адресованное террористам и оппозиции. Об этом заявил в своем официальном комментарии департамент информации и печати МИД России. "Рассматриваем все эти новые инсинуации на тему оружия массового поражения – в худших традициях натовской интервенции 2003 года в Ираке — не иначе как «приглашение» действующим в Сирии террористам, экстремистам и вооруженной оппозиции сфабриковать очередную масштабную провокацию с применением химоружия, за которой, по замыслу Вашингтона, и должна последовать «неотвратимое наказание» в адрес Башара Асада", – говорится на официальном сайте ведомства.

Напомним, что США сообщили о том, что сирийская армия якобы готовит новую химическую атаку, результатом которой станут жертвы среди мирного населения. Вашингтон добавил, что если это произойдет, то для президента Сирии Башара Асада и его вооруженных сил цена такой атаки будет высока.

Известный американский комик и по совместительству телеведущий CBS News Стивен Колберт в ироничной манере поделился впечатлениями от своей недавней поездки вРоссию. В рамках съемок сатирического ток-шоу о"вмешательстве Кремля в дела США" он посетил Санкт-Петербург, а также принял участие в передаче "Вечерний Ургант", сообщает "Комсомольская правда".

Комик признался, что еще никогда так не рвался домой из заграничных поездок. Россия показалась ему "странным" местом, где не знаешь, что можно "говорить и куда разрешено ходить".

"Я хочу сказать спасибо всем людям, которых мы встретили в России, начиная с агентов правительства, которые каждый день ходили за нами по пятам, до актеров массовки из "Джона Уика" с руками в татуировках, которые дежурили в вестибюле. Один из этих мордоворотов даже стоял у меня прямо за дверью" – рассказал зрителям Колберт.