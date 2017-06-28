Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 28 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ акции протеста инвалидов, проходившие накануне в связи с недовольством инвалидами планом по увеличению пособий. Возле резиденции главы правительства полицейские предотвратили акции самосожжения.
"Едиот Ахронот": Медиация, дети и врачи: кризис в "Адасе"
"Гаарец": Второй инцидент за две недели: убит преступник, который был под наблюдением полиции
"Исраэль а-Йом": Глобальная кибер-атака: целые системы отказали
"Маарив а-Шавуа": Евреи США угрожают прекратить пожертвования Израилю
"Едиот Ахронот": Медиация, дети и врачи: кризис в "Адасе"
Ротем Элизера сообщает в "Едиот Ахронот", что, несмотря на сопротивление родителей, БАГАЦ распорядился начать процесс медиации между руководством больницы "Адаса" с одной стороны и родителями пациентов отделения детской онкогематологии и врачами – с другой.
"Гаарец": Второй инцидент за две недели: убит преступник, который был под наблюдением полиции
Альмог Бен Закри сообщает в "Гаарец", что за последние несколько недель были убиты два преступника, занимавших высокие места в израильских уголовных группировках и находившихся под наблюдением полиции.
"Исраэль а-Йом": Глобальная кибер-атака: целые системы отказали
Илан Гатанио и Лилах Шуваль пишут в "Исраэль а-Йом" о новой кибер-атаке, которой подверглись системы не менее девяти стран, в том числе Израиля, где пострадали три компании. Речь идет о вирусе-вымогателе Petya, который блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.
"Маарив а-Шавуа": Евреи США угрожают прекратить пожертвования Израилю
Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что после замораживания компромисса по вопросам Стены плача крупные еврейские организации в США заявили о том, что взвешивают прекращение оказания помощи Израилю.