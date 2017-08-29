Шииты мародерствуют в Тель Афаре. Обзор арабских СМИ

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", "Отряды народной мобилизации", шиитские ополчения, участвовавшие в штурме Тель Афара, после освобождения города занялись мародерством. Разграбленные дома взрываются. Иракский офицер рассказал каналу, что армия попыталась положить конец грабежам, но военным это не удалось.

Египетская газета "Аль-Юм ас-Сабаа" пишет, что иранский суд вынес смертный приговор Мохаммаду Али Тахери, основателю религиозного учения, сближающего шиитский ислам с практиками New Age. Он был признан виновным в основании еретического культа. Приговор может быть обжалован в 20-дневный срок.

Сирийское агентство SANA цитирует генерального секретаря ливанской группировки "Хизбалла" Хасана Насраллу. Он сообщил, что операция против "Исламского государства" близка с завершению и подчеркнул, что возвращение солдат было одной из ее целей. Насралла подчеркнул, что борьба с ИГ – продолжение борьбы против Израиля.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" взяла интервью у главы администрации сектора Газы Яхьи Сануара. Он рассказал о значительном расширении сотрудничества с Ираном в контексте подготовки нового военного конфликта с Израилем. Издание отмечает, что иранское присутствие в Сирии стало главной темой переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и генерального секретаря ООН.