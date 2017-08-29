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Пресса

Der Spiegel: Немецкие военные не получат в Иордании защиты от шариата

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото
Инопресса
Der Spiegel: Немецкие военные не получат в Иордании защиты от шариата

После ухода немецких самолетов-разведчиков с турецкой базы Инджирлик в Иорданию правительству Германии, по информации немецкого журнала Der Spiegel, вновь приходится "торговаться с принимающей стороной из-за деталей размещения".

Так, минобороны и МИД Германии уже на протяжении нескольких недель пытаются заключить с правительством страны формальное соглашение, которое бы гарантировало примерно 250 военнослужащим Бундесвера, задействованным в операции, иммунитет перед уголовным преследованием. В Иордании действует основанное на Коране шариатское законодательство, и суды могут выносить решения вплоть до смертной казни.

Пока что, как подчеркивает журнал, Иордания не согласилась предоставить немецким военным подобный иммунитет.

Между тем в прошлом году у Бундесвера уже был подобный спор с Катаром, где размещен командный пункт международной коалиции против "Исламского государства" и где дислоцируются немецкие офицеры. Тогда, как добавляет Der Spiegel, сторонам удалось договориться о компромиссе: глава катарского военного ведомства пообещал генеральному инспектору Фолькеру Викеру, что в случае нарушения законов немецкими солдатами последних будут отправлять обратно в Германию, а не судить в Катаре.

Inopressa.ru

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