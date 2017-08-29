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Пресса

Die Welt: Стремительное превращение Эрдогана в автократа шокирует

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
Инопресса
Реджеп Тайип Эрдоган

Прибирая к рукам спецслужбы, президент Турции разрушает свою страну. Неужели он этого не понимает? – задается вопросом Клаус Гайгер на страницах Die Welt.

"История не знает недостатка в правителях, которые, придя к власти, превращались в автократов и диктаторов, а затем разрушали систему, которой были обязаны своей властью. Предотвращенный путч – отличная возможность (...), чтобы воспользоваться моментом и расширить свои полномочия, ликвидировать правовое государство и принцип разделения властей, сконцентрировав власть в стране в своих руках", – говорится в статье.

После путча летом 2016 года в каждом действии и решении Эрдогана сквозит дерзость и провокация, пишет автор статьи. "Это и аресты, и увольнения, и перестройка госаппарата. Теперь посредством декрета турецкий президент прибирает к рукам Национальную разведывательную организацию – ведомство, которое развернуло бурную деятельность и на территории Германии с того момента, как здесь появились мигранты из Турции", – замечает издание.

Получается, что турецкая разведка, деятельность которой на территории ФРГ вызывает неоднозначные оценки, будет напрямую подчиняться человеку, который недавно снова продемонстрировал, что ни во что не ставит суверенитет Германии. "Эрдоган, – напоминает журналист, – вмешался в избирательную кампанию в Германии, посоветовав "своим соотечественникам" не голосовать за ХДС, СДПГ и "Зеленых", которые якобы являются "врагами Турции".

По мнению Гайгера, стратегия Эрдогана, "лишенная дипломатии и всякой осторожности, может стать причиной его поражения".

"Президент сам себе представляется неуязвимым, при этом ведет Турцию в такую изоляцию, которую не может позволить себе в политическом плане. Референдум в апреле продемонстрировал, что внутри страны он может рассчитывать на поддержку лишь половины своих граждан. Вместе с тем он отдаляется от США и ЕС, не имея других надежных партнеров. Его стремительное и неумное превращение в автократа шокирует – но в то же время дает надежду, что в перспективе это приведет его к провалу", – резюмирует автор статьи.

Inopressa.ru

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