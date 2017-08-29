BuzzFeed: Как российский мошенник управляет многомиллиардной аферой

"Осознание того, что она пошла на катастрофический риск, пришло в виде письма, невинно врученного Диане ее старшим сыном, – повествует Моника Марк в американском издании BuzzFeed. – Декабрьским днем в прошлом году ее 12-летний ребенок вошел в гостиную их роскошного семейного дома с четырьмя спальнями в престижном районе столицы Нигерии Абуджа. Письмо, которое он ей вручил, содержало предупреждение из его частной школы о том, что он больше не сможет посещать занятия, пока семья не оплатит просроченные взносы. Диана в отчаянии отправилась к директору, умоляя его позволить ее сыну остаться в школе, пока она не наскребет деньги".

"Проблема была в том, – рассказывает автор, – что Диана вложила все семейные накопления для оплаты образования трех своих сыновей в российскую финансовую пирамиду, то есть схему, в которой первые участники играют роль зазывал и заманивают новичков – и новые деньги – в аферу, которая математически обречена на провал. Прошло несколько недель с начала нового года, и все три ее ребенка были выгнаны из школы. Путь Дианы от популярной светской львицы второго разряда до бессонных ночей и растерянности в связи с финансовой ситуацией семьи – это лишь еще один пример того, как несколько миллионов нигерийцев попались на удочку финансового мошенничества в надежде быстро разбогатеть, а в итоге потеряли накопления всей жизни".

"Пирамиды вроде той, на которую купилась Диана, обычно терпят крах не позднее, чем через четыре года, согласно изучившим их экспертам, – говорится в статье. – Что потрясает в этом заговоре, названном Mavrodi Moneybox Mondial, или MMM, так это то, что он шагает по свету почти три десятилетия во главе с известным российским мошенником, который не только не скрывает, как он работает, но даже не озаботился тем, чтобы поменять его имя. MMM – это замысел Сергея Мавроди, некогда самого известного российского афериста".

В конце октября прошлого года Диана создала счет в MMM и перевела туда 100 тыс. найр (318 долларов) из своих семейных сбережений, сообщает издание. "Вскоре анонимный "помощник" перечислил обратно 145 тыс. найр на ее счет – почти без всяких усилий ей удалось получить свой заработок за тот месяц в трехкратном объеме. По расчетам MMM, первоначальные вложения Дианы в размере 100 тыс. найр в конце концов принесли бы 2,3 млн найр за 12 месяцев, – рассказывает журналистка. – Ее поймали на удочку".

В конце 2015 года, двадцать лет спустя после того, как его осудили за мошенничество, Мавроди занимался организацией дела в нескольких африканских странах, говорится далее. "MMM прибыл в Нигерию, самую густонаселенную африканскую страну, в январе 2016 года, в тот самый момент, когда резко падающие цены на нефть обваливали экономику нефтяного гиганта, – передает автор. – В сентябре, когда правительство объявило, что Нигерия переживает наихудшую рецессию за десятилетия, в стране, по оценкам, было 3 млн подписавшихся".

"Однако в преддверии прошлогоднего Рождества MMM Nigeria заявил, что прекратит платить инвесторам во время того, что он назвал "перерывом", – пишет издание. – Затем он вновь открылся в мае, проводя операции с биткойнами и поглотив примерно 18 млрд найр (57 млн долларов), включая заначку Дианы на образование детей".

"Однако, несмотря на уменьшающиеся доходы и отсутствие доверия, MMM продолжает соблазнять нигерийцев и не приносит извинений за свои попытки их засосать", – пишет корреспондент. Так, на сайте MMM Nigeria Мавроди бранит журналистов: "Я просто удивлен вашей безответственностью и циничным подходом, – говорится в его заявлении. – Почему вы подогреваете истерию вокруг MMM и вызываете панику? Вам совсем наплевать на людей?"

Inopressa.ru