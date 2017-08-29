Решение Верховного суда по поводу депортации нелегалов и восхождение депутатов на Храмовую гору. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 29 августа

В центре внимания израильских СМИ во вторник, 29 августа, решение Верховного суда по поводу депортации нелегалов в Уганду и Руанду и восхождение депутатов Кнессета Йегуды Глика и Шули Муалем-Рафаэли на Храмовую гору.

"Гаарец": Верховный суд: можно депортировать просящих убежища, но тех, кто откажется, нельзя держать в тюрьме больше двух месяцев

"Маарив а-Шавуа": Депутаты Кнессета Глик и Муалем-Рафаэли поднялись на Храмовую гору под строгой охраной

"Едиот Ахронот": Путин предпочитает Иран

"Исраэль а-Йом": Логово львов Рамат-Гана

"Гаарец:" Верховный суд: можно депортировать просящих убежища, но тех, кто откажется, нельзя держать в тюрьме больше двух месяцев

Корреспондент "Гаарец" Илан Лиор пишет о том, что в понедельник, 28 августа, Верховный суд постановил, что просящих убежища в Израиле можно депортировать в Руанду и Уганду, но ограничил двумя месяца срок содержания в тюрьме для тех, кто откажется уехать из страны.

Расширенный состав суда во главе с президентом Мирьям Наор единогласно принял это решение. Судьи не согласились с тем, что Руанда и Уганда являются небезопасными странами для просящих убежища.

Государство сможет депортировать лишь нелегалов, которые содержатся в центре "Холот" и не подали прошения о предоставлении убежища, либо их прошение было отклонено. При этом депортация возможна только с согласия нелегала.

"Маарив а-Шавуа": Депутаты Кнессета Глик и Муалем-Рафаэли поднялись на Храмовую гору под строгой охраной

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Арик Бендер пишет о том, что утром во вторник, 29 августа, депутаты Кнессета Йегуда Глик ("Ликуд") и Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди") поднялись на Храмовую гору.

Речь идет о пилотном проекте полиции по допуску парламентариев к святыне. Вместе с тем он не распространяется на министров. В связи с этим министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Байт Иегуди") намерен обратиться в БАГАЦ.

Согласно распоряжениям офицера безопасности Кнессета, депутатам запрещено выступать с речами на Храмовой горе, а также общаться с прессой.

Тем временем активисты движения "Шалом ахшав" провели демонстрацию против восхождения депутатов на Храмовую гору. Они вышли с плакатами, на которых было написано: "Безумцы, спуститесь с горы".

"Едиот Ахронот": Путин предпочитает Иран

Политический обозреватель "Едиот Ахронот" Шимон Шифер пишет о встрече главы правительства Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина, которая состоялась на прошлой неделе в Сочи. Нетаниягу заявил Путину о том, что Израиль не станет равнодушно смотреть на то, как Иран обосновывается в Сирии и Ливане.

По словам Шифера, требование Нетаниягу было четким: Россия должна встать на сторону Израиля и не допустить усиления Тегерана. Однако автор выражает сомнение в том, что Путин прислушается к словам Нетаниягу. Согласно заявлению российского президента, Иран является стратегическим союзником РФ на Ближнем Востоке. Впрочем, Израиль он тоже назвал важным партнером в регионе.

Со ссылкой на российские СМИ, Шифер пишет о том, что попытка Нетаниягу убедить Путина провалились, и Россия продолжит укреплять позицию Тегерана в ближневосточном регионе.

"Исраэль а-Йом": Логово львов Рамат-Гана

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Йегуда Шлезингер пишет от том, что сафари, которое 43 года было совместной собственностью мэрий Тель-Авива и Рамат-Гана, теперь будет полностью принадлежать Рамат-Гану.

По сведениям автора, переговоры об этом велись в последние месяцы, и недавно стороны достигли договоренности. Стоимость сделки держится в тайне. Но, по словам источников в мэрии Рамат-Гана, речь идет лишь о нескольких миллионах.

Отмечается, что приобретение сафари является частью программы по превращению южного района Рамат-Гана в зеленую зону.