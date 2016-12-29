Россию могут отключить от мирового интернета. Обзор российских СМИ

Россия должна быть готова к тому, что ее "отключат от мирового интернета", заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу Russia Today.

"Высока вероятность тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает", – приводит сайт канала слова Клименко.

Ранее Совет безопасности России подготовил проект новой стратегии развития информационного общества на 2017–2030 годы, в рамках которого власти предлагают обязать иностранные компании, оказывающие услуги в этой сфере в России, создавать совместные предприятия с местными участниками рынка и проводить все платежи через отечественные системы. Кроме того, планируется усилить правовое регулирование СМИ, интернет-телевидения, новостных агрегаторов, социальных сетей и мессенджеров, а также взять под управление и непрерывный мониторинг все коммуникационные средства страны, напоминает газета "Коммерсант".

"Сирии дарят мир на Новый год" так называется другая статья этого же издания, где сообщается, что Россия и Турция подготовили новый план урегулирования сирийского конфликта.

О подготовке соглашения между Дамаском и войсками оппозиции, гарантами которого могут выступить Москва и Анкара, сообщил накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В случае установления перемирия противоборствующие стороны смогут перейти к политическим консультациям в Астане о послевоенном устройстве Сирии.

На основании имеющихся сегодня данных можно сделать вывод, что авиакатастрофа военно-транспортного Ту-154, упавшего 25 декабря в Черное море около сочинского побережья, не была вызвана взрывом на борту. Об этом рассказал на состоявшейся в четверг пресс-конференции начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, пишет "Российская газета".

Ранее в ФСБ сообщили, что отрабатываются четыре основные версии: попадание в двигатель постороннего предмета, некачественное топливо, технические неполадки и ошибка пилотирования. Минобороны заявляет, что изначально отрабатывались пятнадцать версий крушения авиалайнера, но после предварительных данных, полученных после расшифровки бортовых самописцев, их количетсво уменьшилось вдвое.

"Джихадисты взяли на вооружение грузовики" – так называется статья в "Независимой газете", где говорится, что Европа столкнулась с терактами "нового типа". По мнению политологов, ранее ИГ распространило "инструкцию" для своих последователей, в которой содержалась рекомендация совершать акции мести против «неверных» с использованием любых подручных средств. В этом контексте идеологи террористической организации упоминали и автомобили, что, вероятно, сыграло роль в Ницце, а позже, в декабре, и в Берлине

Мевлют Алтынташ, убийца посла РФ в Турции встречался с гражданкой России, о чем рассказывает в четверг проправительственная газета "Известия" со ссылкой на ведущую турецкую газету Hurriyet.

Согласно решению мирового суда Анкары, СМИ не имеют права называть имена подозреваемых и других имеющих отношение к убийству, а также публиковать фотографии с места покушения. Известно лишь, что гражданка России была допрошена в Москве в ходе расследования данного дела.

Госдума намерена вернуть колхозы, которым будет предложено конкурировать с фермерами. Такое предложение внес на рассмотрение парламента депутат от КПРФ Валерий Рашкин, который убежден: это "новшество" приведет к реализации планов правительства в "стахановском режиме", пишет "Комсомольская правда".

"Сравнивая объемы производства, число вовлеченных людей и зарплаты в сельском хозяйстве, я прихожу к выводу, что колхозы гораздо выгоднее. И это не только у нас в стране. Возьмите США, там фермеров только туристам показывают. На самом деле, там немного в другой форме, но колхозы делают огромную массу товаров. В Европе такая же история. Например, в Беларуси их со времен Советского Союза не распускали. Они работают эффективно. Это нужно внедрять и нам в экономику. Формы могут быть разные, это уже вопрос второй. Но насильно никого вовлекать не нужно. Однако колхозам необходимо дать возможность конкурировать на равных основах с российскими фермерами. В условиях рынка выживет сильнейший", – приводит издание слова депутата.