Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 29 декабря 2016 года

В центре внимания израильских СМИ пресс-конференция Джона Керри и реакция на нее в Израиле.

"Едиот Ахронот": Новость: "Юридический советник правительства разрешил вызвать Нетаниягу на допрос"

"Гаарец": Изменение выплаты алиментов, предлагаемое Шакед, получило широкую поддержку в Кнессете

"Исраэль а-Йом": История: опубликованы документы по делу об исчезнувших йеменских детях

"Маарив а-Шавуа": Керри: "Будущее Израиля определяют поселенцы"

"Едиот Ахронот": Новость: "Юридический советник правительства разрешил вызвать Нетаниягу на допрос"

Эли Сниор сообщает в "Едиот Ахронот" со ссылкой на 10-й канал ИТВ, что юридический советник правительства разрешил полиции начать расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Согласно этому сообщению, в ближайшие дни будет назначена дата, когда глава правительства будет приглашен на беседу со следователями.

"Гаарец": Изменение выплаты алиментов, предлагаемое Шакед, получило широкую поддержку в Кнессете

Йонатан Лисс сообщает в "Гаарец", что в ближайшие месяцы министр юстиции Айелет Шакед намерена представить законопроект, предусматривающий изменение порядка определения выплаты алиментов в случае развода родителей. Согласно законопроекту, предполагается отменить нынешний порядок, согласно которому плата алиментов автоматически является обязанностью мужчины.

"Исраэль а-Йом": История: опубликованы документы по делу об исчезнувших йеменских детях

Нецхия Яаков сообщает в "Исраэль а-Йом", что в среду, 28 декабря, были опубликованы 210 тысяч документов, касающихся судьбы бесследно исчезнувших йеменских детей. Документы можно прочитать на сайте Государственного архива Израиля. Преданы гласности материалы работы комиссий, изучавших сведения об исчезновении детей, а также 3.500 дел детей, переданных на усыновление в первые два года существования государства.

"Маарив а-Шавуа": Керри: "Будущее Израиля определяют поселенцы"

Арик Бендер, Дана Сомберг и Хаим Исерович приводят в "Маарив а-Шавуа" основные моменты выступления госсекретаря США Джона Керри. На пресс-конференции, проходящей менее чем за месяц до того, как Дональд Трамп сменит в Белом доме Барака Обаму, Керри объяснил, почему США не воспользовались правом вето во время голосования на Совете Безопасности по резолюции, осуждающей строительство в поселениях.