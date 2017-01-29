29 января 2017 г.
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Пресса

Запрет мусульманской иммиграции в день еврейского Холокоста. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 09:05 блог версия для печати фото
Запрет мусульманской иммиграции в день еврейского Холокоста. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что депутат Кнессета Ахмад Тиби прокомментировал выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в поддержку решения президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой. По словам депутата, израильский и американский лидеры – братья-близнецы, разлученные при рождении.

Сайт "Аль-Баваба" пишет, что Иран ответил на указ президента Трампа, запрещающий иранским гражданам въезд в США. Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что и американским гражданам запрещен въезд на территорию Исламской республики. В заявлении решение Трампа объявляется оскорблением всех иранцев.

Сайт "Я Либнан" цитирует заявление президента Фонда помощи еврейским эмигрантам Марка Хэтфилда, который считает особо возмутительным, что Трамп подписал указ о запрете иммиграции из мусульманских стран в Международный день памяти жертв Холокоста. Хэтфилд напомнил о многих тысячах евреев, погибших в Европе после того, как их не пустили в США.

Газета "Аль-Хайят аль-Джадида" объясняет, почему, несмотря на финансовые вливания Турции и Катара, жители сектора Газы до сих пор получают электричество всего несколько часов в день. Планы увеличить поставки из Израиля и Египта заморожены, потому что администрация ХАМАСа забирает себе плату за электричество. При этом 40% электроэнергии в секторе разворовывается.

Телеканал Sky News Arabic рассказывает о тюрьмах, созданных "Исламским государством" в Мосуле. Они располагались в обычных домах, где в маленькие клетушки набивали по семь человек, а в комнатах проводили допросы и пытки. Канал также сообщает, что в Мосуле обнаружен арсенал химического оружия ИГ.

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