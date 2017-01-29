29 января 2017 г.
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08:15 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 29 января 2017 года
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 29 января 2017 года

время публикации: 08:15 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 29 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ трагедия в Мигдале, где были убиты молодая женщина и трое детей.

"Едиот Ахронот": Закон о легализации поселений будет продвигаться, жители Офры отменили голодовку

"Гаарец": Порядок нарушается, и политики заключают новые союзы

"Исраэль а-Йом": Сегодня: государство попросит БАГАЦ отстрочить выселение Амоны

"Маарив а-Шавуа": На "Ликудиаде" поддержали Нетаниягу: "Мы хотим проявить уважение"; глава правительства: "Благодарю за поддержку"

"Едиот Ахронот": Закон о легализации поселений будет продвигаться, жители Офры отменили голодовку

Моран Азулай и Элиша Бен Каймон сообщают в "Едиот Ахронот", что глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение главе коалиции Давиду Битану уже на этой неделе добиться принятия закона о легализации поселений во втором и в третьем чтении. Жители поселка Офра, ранее угрожавшие голодовкой, после распоряжения Нетаниягу отменили акцию протеста.

"Гаарец": Порядок нарушается, и политики заключают новые союзы

Йоси Вертер сообщает в "Гаарец" о расширении сотрудничества между Либерманом и Кахлоном, а также о сближении через посредников политических противников – Барака и Переца. По мнению Вертера, теперь, когда у главы правительства в свете смены администрации Белого дома нет причины не проводить аннексию территорий, Нетаниягу может ожидать сильного давления от правого крыла коалиции.

"Исраэль а-Йом": На "Ликудиаде" поддержали Нетаниягу: "Мы хотим проявить уважение"; глава правительства: "Благодарю за поддержку"

В Международный день памяти жертв Холокоста в Эйлате состоялся корпоратив партии "Ликуд", на котором, как сообщает в "Исраэль а-Йом" Ронит Зильберштейн, большая часть мероприятий была посвящена поддержке Биньямина Нетаниягу в связи с проверками, связанными с подозрениями в коррупции в адрес главы правительства.

"Маарив а-Шавуа": Четыре тела днем в субботу

В Мигдале были убиты 23-летняя Дор Села (23) и ее сыновья Биньямин и Йосеф, а также гостивший у них Нахман Атайя (11). Десятилетний мальчик, брат Нахмана, получил тяжелые ранения. В преступлении подозревают отца убитых детей. Несмотря на судебный запрет на публикацию информации по этому делу, издание "Маарив а-Шавуа" публикует фотографию Надава Селы, подозреваемого в убийстве. Йонатан Халили сообщает, что у всех убитых было перерезано горло острым предметом, скорее всего, ножом. Халили также описывает подробности спасения 10-летнего Йонатана, который был ранен, притворился мертвым, а потом выскочил из окна.

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Воскресенье, 29 января 2017 г.
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