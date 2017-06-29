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Пресса

Правитель Дубая, спаситель британской церкви. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Правитель Дубая, спаситель британской церкви. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" утверждает, на основании публикаций в российских СМИ, что сирийский режим, в благодарность за помощь России, готов передать контроль над 25% нефтяных и газовых ресурсов Сирии. Он будет осуществляться посредством компании "Европолис", связанной с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что Российская Федерация даст пропорциональный ответ, если США атакуют Сирию, прикрываясь заявлениями о подготовке химической атаки. Он также призвал к снижению уровня напряженности в Сирии и обеспечению населения гуманитарной помощью.

Ливанский сайт "Я Либнан" сообщает, что Израиль решил отгородиться от Ливана семиметровой стеной, оборудованной также электронными средствами. Она пройдет от Рас аль-Накура на побережье и до Хермона. ВВС и патрулирующие границу части приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможными попытками "Хизбаллы" сорвать строительство. Агентство Maan следит за развитием конфликта между правительством Израиля и евреями диаспоры, вызванным отменой компромисса у Стены плача. Согласно цитируемому агентством депутату от "Кулану" Майклу Орену, решение вбивает клин между Израилем и диаспорой. В результате Израиль недосчитается миллиардов долларов.

Газета Gulf News пишет, что правитель Дубая, шейх Мухаммад бин Рашид аль-Мактум пожертвовал жителям британской деревушки 90.000 фунтов, необходимых, чтобы спасти их церковь. Британцы, отчаявшись найти другой источник финансирования, написали письму мусульманскому эмиру, известному своей благотворительностью. Звонок из Аб-Даби стал для них полной неожиданностью.

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Четверг, 29 июня 2017 г.
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