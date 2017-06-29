29 июня 2017 г.
последняя новость: 09:03
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:31 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 29 июня 2017 года
15:53 "Постпред США в ООН ночами не спит – боевиков защищает". Обзор российских СМИ
09:14 Россия победила Америку в сирийской войне. Обзор арабских СМИ
08:38 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 28 июня 2017 года
13:09 Financial Times: Сирия обвиняет США в ведении "войны на изнурение противника"
13:05 The New York Times цитирует Белый дом: Сирия "заплатит высокую цену" за еще одну химатаку
09:08 Салафиты спровоцировали израильскую атаку. Обзор арабских СМИ
08:13 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 27 июня 2017 года
12:30 Встреча Трампа и Путина на G20 – под вопросом. Обзор российских СМИ
11:22 Saudi Arabian "вернулись" в Бен-Гурион. Обзор арабских СМИ
Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 29 июня 2017 года

время публикации: 08:31 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 29 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ предстоящее решение комиссии по условно-досрочному освобождению Управления тюрем по просьбе Эхуда Ольмерта о сокращении тюремного срока.

"Едиот Ахронот": Юридический советник правительства поддержал свою помощницу, критиковавшую Мири Регев

"Гаарец": Половина убежищ для женщин с апреля не получают финансирование

"Исраэль а-Йом": Момент истины близок

"Маарив а-Шавуа": Сегодня будет решено, получит ли Ольмерт досрочное освобождение из тюрьмы

"Едиот Ахронот": Юридический советник правительства поддержал свою помощницу, критиковавшую Мири Регев

Това Цимуки сообщает в "Едиот Ахронот", что юридический советник правительства Авихай Мандельблит поддержал свою помощницу Дину Зильбер, опубликовавшую заключение о том, что министр культуры не имеет права лишать культурные мероприятия финансирования в связи с их содержанием.

"Гаарец": Половина убежищ для женщин с апреля не получают финансирование

Ли Ярон сообщает в "Гаарец", что министерство социального обеспечения в связи с бюрократическими препонами уже два месяца не переводит средства шести приютам для женщин, которые являются жертвами насилия в семье.

"Исраэль а-Йом": Момент истины близок

Мейталь Ясур Бейт-Ор пишет в "Исраэль а-Йом" о кризисе в больнице "Адаса". В ходе медиации между родителями и врачами с одной стороны и руководством больницы с другой родители пациентов отделения детской онкогематологии согласились прекратить объявленную ими голодовку. Сегодня Элиаким Рубинштейн, проводящий процесс медиации, должен представить суду свое заключение.

"Маарив а-Шавуа": Сегодня будет решено, получит ли Ольмерт досрочное освобождение из тюрьмы

Алон Хакмон пишет в "Маарив а-Шавуа", что 29 июня комиссия по условно-досрочному освобождению Управления тюрем должна вынести решение по просьбе отставного главы правительства на треть сократить срок его тюремного заключения. Первое заседание, состоявшееся 18 июня, завершилось без принятия решения.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 29 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017