Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 29 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ предстоящее решение комиссии по условно-досрочному освобождению Управления тюрем по просьбе Эхуда Ольмерта о сокращении тюремного срока.

"Едиот Ахронот": Юридический советник правительства поддержал свою помощницу, критиковавшую Мири Регев

"Гаарец": Половина убежищ для женщин с апреля не получают финансирование

"Исраэль а-Йом": Момент истины близок

"Маарив а-Шавуа": Сегодня будет решено, получит ли Ольмерт досрочное освобождение из тюрьмы

"Едиот Ахронот": Юридический советник правительства поддержал свою помощницу, критиковавшую Мири Регев

Това Цимуки сообщает в "Едиот Ахронот", что юридический советник правительства Авихай Мандельблит поддержал свою помощницу Дину Зильбер, опубликовавшую заключение о том, что министр культуры не имеет права лишать культурные мероприятия финансирования в связи с их содержанием.

"Гаарец": Половина убежищ для женщин с апреля не получают финансирование

Ли Ярон сообщает в "Гаарец", что министерство социального обеспечения в связи с бюрократическими препонами уже два месяца не переводит средства шести приютам для женщин, которые являются жертвами насилия в семье.

"Исраэль а-Йом": Момент истины близок

Мейталь Ясур Бейт-Ор пишет в "Исраэль а-Йом" о кризисе в больнице "Адаса". В ходе медиации между родителями и врачами с одной стороны и руководством больницы с другой родители пациентов отделения детской онкогематологии согласились прекратить объявленную ими голодовку. Сегодня Элиаким Рубинштейн, проводящий процесс медиации, должен представить суду свое заключение.

"Маарив а-Шавуа": Сегодня будет решено, получит ли Ольмерт досрочное освобождение из тюрьмы

Алон Хакмон пишет в "Маарив а-Шавуа", что 29 июня комиссия по условно-досрочному освобождению Управления тюрем должна вынести решение по просьбе отставного главы правительства на треть сократить срок его тюремного заключения. Первое заседание, состоявшееся 18 июня, завершилось без принятия решения.