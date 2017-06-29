Кого хотят загрызть волки NATO. Обзор российских СМИ

Мосгорсуд оставил без рассмотрения иск жителей Москвы, которые просили признать недействительным постановление столичного правительства "Об учете мнения населения по проекту реновации".

Судья, вынося вердикт, сослалась на то, что 16 июня уже было отказано в удовлетворении "идентичного заявления". Она утверждала, что при рассмотрении иска суд "полностью проверил законность постановления". Эксперты называют данное решение суда "отказом в правосудии", пишет 29 июня газета "Коммерсант".

Опрошенные изданием юристы заявили, что не согласны с толкованием судом Кодекса административного судопроизводства, так как заявители, иск которых рассматривался 28 июня, и заявитель, рассмотрение иска которого прошло 16 июня, разные, отличается и ряд оснований в обоих исках.

"США начали стягивать корабли и самолеты для возможной атаки по Сирии" – так озаглавлена статья в "Российской газете", где говорится, что Вашингтон ведет пристальное наблюдение за сирийской базой ВВС "Шайрат", подозревая сирийскую сторону в подготовке к организации химатаки.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне, отмечает российское издание.

В частности, в восточной части Средиземного моря сейчас курсируют авианосец George Bush, два оснащенных крылатыми ракетами крейсера, а также два сторожевых корабля. В состоянии готовности находятся и несколько звеньев самолетов, используемых американцами для ударов по ИГ.

России предлагают стать "хорошим государством" – в обмен на Крым и Донбасс Европа обещает безвизовое соглашение, пишет "Независимая газета".

В Евросоюзе подводят итоги саммита, на котором были продлены санкции в отношении России. Хотя официальные контакты пока находятся в замороженном состоянии, в ЕС по-прежнему заявляют о намерениях налаживать отношения с РФ. В европейском внешнеполитическом ведомстве обрисовали контуры политики на этом направлении. А ее суть состоит в продолжении давления на власти при одновременном расширении внимания к гражданскому обществу.

Заместитель министра внутренних дел по Республике Крым Андрей Иванцов и его сын задержаны по подозрению в коррупционном преступлении, в результате которого детский лагерь на берегу моря в Алуште перешел в частные руки. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иванцов-младший – помощник прокурора Симферополя Егора Иванцова – был задержан сотрудниками ФСБ и следователями СКР еще 16 июня. Его высокопоставленного отца задержали накануне. Оба они находятся в одном из следственных изоляторов Москвы.

Иванцовы подозреваются в коррупционном преступлении. По данным следователей и оперативников, еще в 2014 году детский лагерь «Кристалл» в Алуште оказался в частных руках. Землю и построенные на ней объекты якобы оформили на сына замминистра МВД Крыма, подделав еще украинские документы. Лагерь должен был перейти в собственность МВД республики, но стал собственностью частных лиц.

NАТО репетирует блокаду Калининградской области – "западные генералы" боятся, что Россия может блокировать Прибалтику за 36 часов и поэтому хотят ударить первыми, утверждает газета "Комсомольская правда".

"В последние годы НАТО поставило военные учения в Прибалтике на непрерывный конвейер. Едва заканчиваются одни маневры, начинаются другие. Только в 2017 году здесь запланировано 16 учений. И это не безобидные штабные "игры на картах". Еще не развеялась пороховая гарь над полигонами после майских учений "Весенний шторм-2017" в Эстонии, как в июне в Литве грянули учения "Железный волк-2017". Кстати, изображение этого лесного хищника попало даже на знамя учений. Ну и кого же он учится грызть?" – задаются риторическим вопросом авторы этой статьи.