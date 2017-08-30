Генсек ООН против поселений. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что более 1,8 миллионов паломников прибыли в Мекку, чтобы принять участие в Хадже. 1,6 миллионов из них прибыли из-за границы. Остальные – подданные Саудовской Аравии и иностранные граждане, проживающие в королевстве. Все, кто обслуживает верующих, должны получить специальные лицензии.

Согласно телеканалу "Аль-Джазира", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе беседы с премьер-министром Палестинской национальной администрации Рами Хамдаллой заявил, что нелегальные израильские поселения являются главным препятствием палестино-израильского урегулирования. Это стало ответом на заявление Биньямина Нетаниягу, согласно которому ни одно поселение снесено не будет.

Выходящая в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Хайят аль-Джадида" знакомит читателей с официальной позицией Иордании, в соответствии с которой подъем депутатов Кнессета на Храмовую гору значительно повышает напряженность. Действия Израиля квалифицируются как эскалация ситуации.

Лондонская "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приветствовавшего усилия Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции. Его собеседник, глава внешнеполитического ведомства ОАЭ Абдалла бин Зайед призвал избавить Сирию от тех, кто стремится подорвать ее суверенитет, в первую очередь – от Ирана и Турции.