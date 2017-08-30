Корейская ракета над Японией и генсек ООН в гостях у матери убийц израильтян. Обзор ивритоязычной прессы. Среда, 30 августа

В среду, 30 августа, первые полосы израильских газет в значительной степени посвящены событиям, происходящим далеко за пределами Ближнего Востока.

"Гаарец": Дональд Трамп против КНДР: "Рассматриваются все варианты ответа"

"Маарив а-Шавуа": Либерман против "молодежи холмов": "Идиоты, причиняющие вред"

"Едиот Ахронот": Генсек ООН возложил цветы к могиле Арафата и встретился с семьями "шахидов"

"Исраэль а-Йом": Новая оценка силовых структур: Сирия не развалится, но подпадет под контроль Ирана

"Гаарец:" Дональд Трамп против КНДР: "Рассматриваются все варианты ответа"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведенный КНДР запуск баллистической ракеты. Он дал понять, что рассматривается и военный ответ на провокации северокорейского режима. "Эта страна ясно заявила, что презирает своих соседей и другие государства-членов ООН, отвергает минимальные стандарты поведения, принятого в международном сообществе", - сказал американский лидер.

"Маарив а-Шавуа": Либерман против "молодежи холмов": "Идиоты, причиняющие вред"

Министр обороны Авигдор Либерман выступил с резкими нападками на радикалов из среды поселенческого движения. ""Молодежь холмов" причинила больше вреда на международной арене, чем все враги Израиля", - заявил глава оборонного ведомства в ходе встречи с журналистами. Либерман добавил: "Это анархисты, которые причиняют огромный вред, и приводят к делегитимации всего поселенческого движения". Либерман упомянул убийство семьи Дауабшэ, а также "свадьбу ненависти" и назвал ее участников "идиотами". "В каждом международном форуме используют эти инциденты против нас, - сказал он. - Этими группировками надо заняться всерьез, и я готов подписывать указы об административных арестах, это в интересах поселенческого движения".

"Едиот Ахронот": Генсек ООН возложил цветы к могиле Арафата и встретился с семьями "шахидов"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Рамаллу посетил мемориальный комплекс над могилой Ясира Арафата, а также встретился с родственниками террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, и семьями "шахидов".

"Исраэль а-Йом": Новая оценка силовых структур: Сирия не развалится, но подпадет под контроль Ирана

Израильские силовые структуры пересмотрели предыдущую оценку ситуации в Сирии, прогнозировавшую развал страны на моноэтнические анклавы. Согласно новой оценке, Башару Асаду удастся взять под контроль всю территорию страны, однако сам он будет в значительной степени зависеть от Ирана.