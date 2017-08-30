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Пресса

Sueddeutsche Zeitung: Россияне, живущие за границей, против Путина

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Инопресса
Sueddeutsche Zeitung: Россияне, живущие за границей, против Путина

Новый сетевой форум предостерегает от того, чтобы всех россиян, проживающих за границей, поголовно записывали в сторонники Кремля, и хочет противодействовать путинской пропаганде при помощи информационного интернет-портала, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"По инициативе проживающего в Берлине российского социолога и публициста Игоря Эйдмана группа живущих в Германии выходцев из России хочет защититься от попыток Кремля записать их в свои сторонники. Для этого на будущей неделе будет организован форум русскоязычных европейцев в Германии", – пишет корреспондент Тим Нешитов.

"Мы, русскоговорящие жители Германии, возмущены тем, что представители путинской власти пытаются говорить от нашего имени", – цитирует автор заявление оргкомитета.

"Некоторые немецкие СМИ, к сожалению, склонны ставить знак равенства между русскоговорящими жителями Германии и теми, кто симпатизирует Путину", – говорится в манифесте.

"Мы заявляем о своем решительном протесте против политики российской власти, которая ведет информационную войну на территории демократических стран", – говорится в документе.

По словам Эйдмана, манифест подписали уже более ста человек, среди них писатель Владимир Каминер, композитор Владимир Генин, журналист Юрий Векслер, передает издание.

Inopressa.ru

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Среда, 30 августа 2017 г.
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