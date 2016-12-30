30 декабря 2016 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 30 декабря 2016 года

время публикации: 07:45 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 30 декабря 2016 года

Главные темы пятничных выпусков израильских газет – начало расследования против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и реакция на речь госсекретаря США Джона Керри.

"Едиот Ахронот": США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции

"Гаарец": Подробности о подозрениях против Нетаниягу

"Исраэль а-Йом": Трамп: "В ООН несправедливо относятся к Израилю"

"Маарив а-Шавуа": Бывший министр экологии Ави Габай вступил в партию "Авода"

"Едиот Ахронот": США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции

Власти США депортируют из страны 35 российских дипломатов и закрывают два жилых комплекса дипломатической миссии РФ, расположенных в штатах Нью-Йорк и Мэриленд – в ответ на "притеснения" в отношении американских дипломатов со стороны Кремля , названные "не соответствующими дипломатической практике". Ранее в этот день министерство финансов США ввело новые санкции против сотрудников ФСБ России и Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – в связи с хакерскими атаками с целью повлиять на исход президентских выборов в США.

"Гаарец": Подробности о подозрениях против Нетаниягу

По данным 2-го канала израильского телевидения, в рамках одного из двух дел, открытых против главы правительства Биньямина Нетаниягу, он подозревается в незаконном получении льгот и подарков от израильских и зарубежных бизнесменов.

"Исраэль а-Йом": Трамп: "В ООН несправедливо относятся к Израилю"

Избранный президент США Дональд Трамп подверг резкой критике отношение институтов ООН к Израилю и назвал его несправедливым. Беседуя с журналистами во Флориде после телефонного разговора с Бараком Обамой и через несколько часов после выступления государственного секретаря Джона Керри, Трамп заявил: "Израиль более двадцати раз становился объектом выговоров со стороны в ООН, в то время, как страшные государства, где к людям относятся совершенно бесчеловечно ни разу не критиковались в ООН".

"Маарив а-Шавуа": Бывший министр экологии Ави Габай вступил в партию "Авода"

В четверг, 29 декабря, бывший министр экологии Ави Габай объявил о присоединении к партии "Авода". Сам Ави Габай сообщил о своем решении на странице в социальной сети facebook: "В период пребывания в правительстве я понял, что политик, не обладающий силой похож в лучшем случае на советника. Поэтому я решил начать длинный путь, цель которого исправить государство Израиль. Я не думаю, что смогу это сделать в одиночку, но это безусловно не является чем-то невозможным".

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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