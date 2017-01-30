Что делают палестинцы с пяти до девяти вечера. Обзор арабских СМИ

Принадлежащий группировке "Хизбалла" телеканал "Аль-Манар" передает, что сотрудники Международного аэропорта Бейрута начали выполнять указ президента США Дональда Трампа о запрете въезда граждан семи мусульманских стран. Вылетающие из Бейрута в США авиакомпании получили соответствующий циркуляр.

Лондонская газета "Аль-Хайят" квалифицирует соглашение, согласно которому контроль над источниками воды Дамаска перешел к режиму Башара Асада, как этническую чистку. Согласно каналу, район Вади Барада покидают не только боевики "Джабхат Фаттах аш-Шам", но и поддерживающее их гражданское население.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что основателя салафитской партии "Райя" Хазма Салаха Абу Исмаила и еще 17 человек приговорили к различным срокам заключения за погром, устроенный ими в 2012 году в здании суда. Салафиты избили прокурора и судей, чтобы добиться освобождения из-под ареста своего единомышленника.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о распространяющихся в Сирии слухах, согласно которым Башар Асад перенес инсульт. Некоторые даже утверждают, что на него было совершено покушение. "Новости" были подхвачены и несколькими арабскими СМИ, однако некоторые из них затем выступили с опровержением.

Агентство новостей Maan знакомит с результатами исследования, согласно которым 56% палестинцев пользуются социальной сетью Facebook. При этом 60% используют практически исключительно мобильные платформы и лишь 10% - только компьютеры. Пик активности в сетях – с пяти до девяти часов вечера.