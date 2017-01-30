30 января 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 30 января 2017 года

время публикации: 08:40 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 30 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается трагедия в Мигдале, где была убита молодая женщина и трое маленьких детей. В убийстве подозревается муж женщины.

"Едиот Ахронот": Дери обратился к Нетаниягу: "Ты поддержал Трампа, и разозлил Мексику". Посол в Мексике вызван для беседы

"Гаарец": Кнессет продвигает законопроект об ужесточении наказаний за незаконное строительство в арабских населенных пунктах

"Исраэль а-Йом": Не баллотируется на пост главы партии, пока что

"Маарив а-Шавуа": Основатель Google: "Я тоже беженец"

"Едиот Ахронот": Дери обратился к Нетаниягу: "Ты поддержал Трампа, и разозлил Мексику". Посол в Мексике вызван для беседы

Моран Азулай и Итамар Айхнер сообщают в "Едиот Ахронот", что твит главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в поддержку президента США Дональда Трампа вызвал возмущение в Мексике, в том числе в среде мексиканских евреев. Глава МВД Арье Дери выступил с резкой критикой в адрес Нетанигу и предложил ему принести свои извинения.

"Гаарец": Кнессет продвигает законопроект об ужесточении наказаний за незаконное строительство в арабских населенных пунктах

Ор Кешти сообщает в "Гаарец", что комиссия Кнессета по внутренним делам обсудит в понедельник поправку к закону о планировании и строительстве, которая предусматривает ужесточение наказания за незаконное строительство. В частности, вместо максимального наказания в виде лишения свободы до двух лет, предлагается ввести максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. В законопроекте не указано, что он направлен против арабского населения, однако правозащитные организации подчеркивают, как пишет Кешти, что принятие поправок наиболее сильно отразится именно на арабском секторе.

"Исраэль а-Йом": Не баллотируется на пост главы партии, пока что

Мати Тухпальд сообщает в "Исраэль а-Йом", что бывший глава правительства Израиля Эхуд Барак заявил, что не станет бороться с Ицхаком Герцогом за пост главы партии "Авода". На конференции "Аводы", где Барак выступил с этим заявлением, один из присутствующих обвинил Барка в развале партии.

"Маарив а-Шавуа": Основатель Google: "Я тоже беженец"

Хаим Исерович сообщает в "Маарив а-Шавуа", что основатель корпорации Google Сергей Брин принял участие в одном из митингов в США, проходивших в десятках городов в знак протеста против указа президента Трампа о приостановлении программы приема беженцев в страну.

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Понедельник, 30 января 2017 г.
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