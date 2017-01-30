Странная смерть российского военного: "Это он слил досье по США"

"Первоначально смерть Олега Еровинкина, бывшего генерала КГБ, возглавлявшего департамент защиты государственной тайны в Кремле, классифицировали как "обычную". По некоторым сведениям, 26 декабря, когда он находился в машине, у него случился сердечный приступ", - пишет Фабрицио Драгосей, московский корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera, перевод статьи которого опубликован на сайте Inopressa.

Однако, сообщает издание, "теперь выясняется, что, вероятно, Еровинкин был источником секретного досье о связях Дональда Трампа и Владимира Путина". Как напоминает издание, американский президент сразу же назвал досье, обнародованное изданием Buzzfeed, "фальшивкой", а Кремль – "безосновательным".

"Однако после разоблачения существования досье его автор – бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил – пропал, – говорится в статье. – Это случилось после того, как Стил написал, что информация об отношениях Трампа и Кремля попала к нему от "приближенного помощника Игоря Сечина, главы "Роснефти" и соратника Путина", а этот помощник рассказал ее своему соотечественнику".

"Идет ли речь о генерале Еровинкине?" – задается вопросом журналист итальянской газеты. Этот военный несколько лет работал в Кремле, занимаясь охраной гостайны, а затем перешел вместе в Сечиным в "Роснефть", где занимал руководящую позицию, поясняет автор статьи. Некоторые источники заявляют, что 61-летний Еровинкин был "посредником" между главой нефтяной компании и Путиным.

А кто тогда был тот соотечественник, о котором говорит Стил? – задается очередным вопросом автор статьи. Как пишет журналист, после выхода досье американская газета The Wall Street Journal предположила, что им мог быть Сергей Миллиан, президент Российско-американской торговой палаты в США, который опроверг подобную информацию. "Миллиан, 38 лет, белорус и американский гражданин, заявляет в своем резюме, что был посредником Дональда Трампа в отношениях с Россией", – сообщает итальянская газета. Однако нет ни следа отношений Миллиана и скончавшегося генерала КГБ, пишет Драгосей.

Возвращаясь к обстоятельствам смерти Еровинкина, издание напоминает, что этим фактом сразу же занялась ФСБ. Но если у генерала было больное сердце и в его смерти, по словам его коллег, нет ничего загадочного, "вызывает любопытство новость, приведенная сайтом politonline.ru: "Эксперты ФСБ провели все проверки, включая и те, что были направлены на исключение факта какого бы то ни было отравления", – отмечает в заключение журналист.