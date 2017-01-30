"Они хотят любить Сомали, а злой Трамп против". Обзор российских СМИ

"Израиль оспорил границы Москвы" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что региональный статус, присвоенный Минтрансом подмосковному аэропорту Жуковский, продолжает вызывать недоумение за рубежом.

Вслед за скандалом с властями Таджикистана, которые сочли Жуковский аэропортом Москвы и отказывались давать разрешения на новые рейсы оттуда, те же вопросы возникли у Израиля. По сведениям издания, израильская сторона пока не подтвердила "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского в Тель-Авив, хотя билеты на эти рейсы уже продаются.

Другая статья на сайте этой же газеты называется "Президент закрыл Америку". В ней утверждается, что новый иммиграционный указ, изданный Дональдом Трампом, противопоставил США остальному миру и вызвал геополитический шок.

Против президентского указа, предельно ужесточающего иммиграционную политику, выступили лидеры Германии и Великобритании, а также правозащитники и общественные деятели в США. В американских аэропортах, где прибывшим из мусульманских государств иностранцам отказывают во въезде, проходят акции протеста. Оппоненты Трампа считают его указ вызовом базовым западным ценностям.

С жесткой критикой в адрес президентского решения выступили ведущие технологические компании США. Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск назвал его "не лучшим ответом на вызовы, стоящие перед страной". Руководитель Apple Тим Кук напомнил, что "Apple не существовала бы без иммиграции, не говоря уже о том, что не могла бы процветать и вести инновационную деятельность". Был шокирован и глава интернет-гиганта Google Сундар Пичаи: "Больно смотреть, какую цену платят за этот указ наши коллеги".

МИД Ирана осудил решение Дональда Трампа: "Подобные непродуманные дискриминационные шаги в отношении граждан исламских государств играют на руку экстремистам, позволяя вербовать мусульманскую молодежь и разжигая ненависть в мире". В Тегеране пообещали "симметричный ответ", впрочем, не уточнив, в чем он будет состоять.

Мексика разочарована словами израильского премьера о "стене Трампа", а еврейская община этой страны осудила позицию Биньямина Нетаниягу относительно строительства стены на границе Мексики с США, которое он назвал "отличной идеей", пишет в понедельник "Российская газета". Мексиканские власти вызвали "на ковер" посла Израиля в Мехико и выразили ему "глубокое удивление, неприятие и разочарование", уточняет информационное агентство ТАСС.

Не менее 30 боевиков, включая трех главарей группировок, связанных с "Аль-Каидой", были уничтожены в результате воскресного авианалета американских ВВС на их позиции, сообщает агентство новостей "Интерфакс" со ссылками на местные источники. Жертвами стали также десять мирных граждан. Издание со ссылкой на власти Йемена сообщило, что в операции принимал участие американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле.

Главными страхами граждан России до сих пор остаются угрозы возникновения международных конфликтов и рост цен.Об этом свидетельствует так называемый индекс страха, который приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель измеряется в пунктах и колеблется в пределах от -100 до 100: чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы.

Как показали результаты исследования, большинство опрошенных россиян опасаются международных конфликтов: "индекс страхов" по этой проблеме достиг 14 пунктов (в январе прошлого года он был равен 23 пунктам). На второе место респонденты поставили страх подорожания товаров и обесценивания сбережений – индекс 10 пунктов (19 пунктов в январе 2016-го).

Показатели по другим проблемам оказались отрицательными: разгул преступности -1 пункт (3 в январе), беспорядки, конфликты внутри страны -7 пунктов (0 в январе), проблемы со здоровьем -8 (-3 в январе), стихийные бедствия -14 (-12 в январе), снижение доходов -18 (-8 в январе), потеря работы -29 (-23 в январе).

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks объявила о намерении в течение пяти лет нанять 10.000 беженцев. По словам руководителя компании Говарда Шульца, в ООН более 65 млн человек признаны беженцами, а планируемая акция , в первую очередь , коснется США, но со временем затронет 75 других стран, где компания ведет свой бизнес. "Мы живем в беспрецедентное время, являясь свидетелями того, как совесть нашей страны и гарантия американской мечты ставятся под сомнение" – говорится в заявлении гендиректора Starbucks, опубликованном на сайте компании, передает агентство РИА Новости.

"Они хотят полюбить Йемен и Сомали, а злой, плохой, ватный Трамп против" – так называется статья Дмитрия Ольшанского,. Опубликованная "Комсомольской правдой", где известный российский публицист пишет: "Смотрю я на очумелые, кричащие толпы протестующих в американских аэропортах – "Нет фашизму! Долой Трампа! Welcome, Йемен и Сомали!" – и думаю о том, что это настоящее самоубийство нынешнего молодого Запада. Попытка самоубийства, во всяком случае, и дай-то Бог, чтобы "фашисты" смогли это дело остановить.

"В отличие от защиты различных меньшинств, теперь речь идет не о нарушении привычной нормы, а, наоборот, о насаждении нормы чужой. Не о трансгендерах с геями, нет.О людях, которые этих трансгендеров с геями просто сожгут на базарной площади за нарушение чужих норм и правил, кудатам страшному Трампу.И этим милым людям – как о том надрываются антифашистские активисты, вместе со всеми своими бринами, рианнами и мадоннами – надо широко открыть двери.

Но на все это можно изящно возразить. Сказать: ну вам ведь нравятся христианские ценности? Нравится принцип "люби", "отдай", "жертвуй", а не "мочи" и "хватай"? Так эти антифашисты и выступают как христиане.Вот они и хотят полюбить Йемен и Сомали, а злой, плохой, ватный Трамп против.

Это было бы тонкое возражение. Но в нем заложена неизбежная подмена. Дело в том, что леволиберальная, "антифашистская" мораль действительно смахивает на новозаветную, притворяется ей, вроде бы апеллирует к тем же ценностям.И все-таки есть один досадный момент. Господь говорит нам: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя". Обратите внимание на это слово – "ближнего". Он не говорит: "Найди кого-нибудь в Сомали, а если получится слетать на Луну, то еще лучше, найди на Луне, и возлюби его как самого себя", – резюмирует Ольшанский.