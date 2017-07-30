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Пресса

ЦАХАЛ взял Рамаллу штурмом. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ взял Рамаллу штурмом. Обзор арабских СМИ

Сайт "Аль-Баваба" цитирует пресс-службу министерства иностранных дел Исламского республики Иран, заявившую, что Тегеран продолжит разработку и испытания баллистических ракет. Введенные США санкции Иран расценил как враждебную попытку подорвать соглашение о судьбе иранской ядерной программы.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" утверждает, что израильские войска взяли штурмом центр Рамаллы. После этого под предлогом поисков скрывающихся террористов были осаждены несколько жилых зданий. Ответом на камни местных жителей стали шоковые гранаты и другие средства для разгона демонстраций. Тем временем в аль-Бире рядом с Рамаллой спецподразделение выдающих себя за арабов арестовало подозреваемых.

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что в сентябре 2017 – январе 2018 в сирийском Курдистане сепаратистский Северный сирийский союз проведет трехступенчатые выборы, которые фактически превратят подконтрольные курдам территории в автономию. Режим Башара Асада выступает категорически против этого. Еще более враждебно относится к инициативе Турция.

Агентство Maan сообщает об однодневной госпитализации председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Как сообщил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейна, это рутинная медицинская проверке 82-летнего политика. Агентство напоминает, что, согласно последним опросам общественного мнения, 62% жителей ПНА желает отставки Аббаса.

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Воскресенье, 30 июля 2017 г.
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