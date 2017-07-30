Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 30 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ беспорядки в арабском секторе, вспыхнувшие после того, как полицейскими в процессе погони за подозреваемым был убит 21-летний Махди Альсади из Яффо.

"Едиот Ахронот": Драки на похоронах убитого в Яффо, дороги перекрыты

"Гаарец": В Израиле опасаются: здоровье Махмуда Аббаса ухудшается

"Исраэль а-Йом": Сегодня: решение по апелляции Эльора Азарии

"Маарив а-Шавуа": "Яир Нетаниягу отказался убирать за собакой и показал неприличный жест"

"Едиот Ахронот": Драки на похоронах убитого в Яффо, дороги перекрыты

Сотрудник новостной редакции Второго канала ИТВ Гильад Шалмор поздно вечером в субботу, 29 июля, был избит на похоронах 21-летнего Махди Альсади из Яффо, застреленного полицейскими. Журналиста, получившего легкие травмы, доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

"Гаарец": В Израиле опасаются: здоровье Махмуда Аббаса ухудшается

Амос Арэль сообщает в "Гаарец", что израильские службы безопасности с беспокойством следят за состоянием здоровья председателя ПНА Махмуда Аббаса, который вчера был госпитализирован и несколько часов провел в больнице в Рамалле, после чего был выписан. В администрации ПНА утверждают, что госпитализация Аббаса была связана с усталостью в связи с событиями последних недель.

"Исраэль а-Йом": Сегодня: решение по апелляции Эльора Азарии

Лилах Шуваль и Шломи Диаз пишут в "Исраэль а-Йом", что в воскресенье, 30 июля, военный суд огласит вердикт по апелляциям, поданным на приговор Эльору Азарии. Адвокат Йорам Шефтель подал апелляцию и на сам обвинительный вердикт, и на приговор суда. По утверждению адвоката, военнослужащие, совершавшие аналогичные действия, не представали перед судом, а значит Азария должен быть оправдан.

"Маарив а-Шавуа": "Яир Нетаниягу отказался убирать за собакой и показал неприличный жест"

Ави Литаль сообщает в "Маарив а-Шавуа", что на странице в Facebook некой Талилы Амитай, в качестве места жительства которой указан Иерусалим, появилась фотография отходов жизнедеятельности Кайи, собаки, принадлежащей семье Биньямина и Сары Нетаниягу. По словам Талилы, накануне вечером она встретила на площадке для выгула собак Кайю, которую сопровождали сын Нетаниягу, Яир, и охранник. Когда Талила попросила Яира убрать нечистоты за собакой, объяснив свое требование тем, что местные жители следят за чистотой площадки и даже собирают деньги на ее благоустройство, сын премьер-министра показал ей средний палец, а затем повернулся к ней спиной и ушел.