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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 30 июня 2017 года

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 30 июня 2017 года

Главной темой пятничных выпусков израильских СМИ стало решение о досрочном освобождении экс-премьера Эхуда Ольмерта.

"Едиот Ахронот": Комиссия ШАБАС удовлетворила просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении

"Гаарец": В Ашкелоне убит Таль Коркус, исключенный из программы защиты свидетелей

"Исраэль а-Йом": Летние каникулы

"Маарив а-Шавуа": Израиль не пускает к заключенным родственников из сектора Газы

"Едиот Ахронот": Комиссия ШАБАС удовлетворила просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении

В четверг, 29 июня, комиссия по освобождению при Службе охраны тюрем приняла решение удовлетворить просьбу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта об условно-досрочном освобождении. Экс-премьер выйдет из тюрьмы 2 июля. Согласно опубликованной информации, после освобождения Эхуд Ольмерт посвятит себя волонтерству в двух общественных организациях "Лекет Исраэль" и "Эзер ла марпе". В отличие от Моше Кацава, также находящегося в статусе условно освобожденного, на Эхуда Ольмерта не будут наложены ограничения во времени пребывания вне дома. Два раза в месяц Ольмерт должен будет являться в полицию на поверку.

"Гаарец": В Ашкелоне убит Таль Коркус, исключенный из программы защиты свидетелей

В четверг, 29 июня, было разрешено к публикации имя молодого человека, который был убит в результате взрыва в Ашкелоне. Это Таль Коркус, который в прошлом был известной фигурой в одном из преступных кланов на юге Израиля. В прошлом году его бывшая жена Двора Хирш была застрелена на глазах трех детей в тот момент, когда находилась в машине. Позднее Коркус получил статус государственного свидетеля.

"Исраэль а-Йом": Летние каникулы

Пятницу, 30 июня, стала последним днем учебы в начальных классах. Полтора миллиона учеников младших школ и детских садов выходят на летние каникулы, которые продлятся до 1 сентября.

"Маарив а-Шавуа": Израиль не пускает к заключенным родственников из сектора Газы

Руководство террористической организации ХАМАС утверждает, что Израиль распорядился не пускать в израильские тюрьмы родственников заключенных террористов. По мнению ХАМАСа, израильские власти приняли это решение под давлением семей Адара Голдина и Орона Шауля, тела которых удерживает ХАМАС в секторе Газы.

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Пятница, 30 июня 2017 г.
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