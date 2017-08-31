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Пресса

Встреча с Путиным вызвала у Нетаниягу панику. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
Встреча с Путиным вызвала у Нетаниягу панику. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аль-Хайят" цитирует израильские СМИ, согласно которым, по оценке разведывательного истеблишмента Израиля, к концу 2018 года режим Башара Асада восстановит контроль почти над всей территорией Сирии. Главная причина перелома – вмешательство России в сирийский конфликт и решение администрации Трампа игнорировать происходящее в Сирии.

Сайт "Я Либнан" пишет, что, согласно российской «Правде», глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу на встрече с президентом России Владимиром Путиным впал в панику. Российский лидер сообщил израильскому политику, что Москва не намерена ограничивать действия Ирана в Сирии. Таким образом, худший кошмар Нетаниягу стал явью: Корпус стражей Исламской революции и "Хизбалла" получили возможность атаковать Израиль из Сирии.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что около двух миллионов верующих отправились в Мину и совершили на рассвете восхождение на гору Арафат. Они проведут там целый день, молясь Аллаху. Власти Саудовской Аравии сообщили, что приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности участников Хаджа.

Агентство Maan сообщает, что британская полиция возобновила расследование обстоятельств смерти палестинского карикатуриста Наджи Салима Хусейна аль-Али, застреленного в Лондоне 30 лет назад. Карикатуры художника были направлены как против Израиля, так и против палестинского руководства. Согласно публикации, 30 лет назад следователи допрашивали представителей ООП и "Моссада", но установить, кто его убил, не удалось.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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