Макрон: главный враг Европы – радикальный ислам. Обзор российских СМИ

"Исламскому радикализму противопоставят французскую историю" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где сообщается: президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью газете Le Point, в котором подтвердил то, что сказал накануне на встрече с французским дипломатическим корпусом в Елисейском дворце.

Главным врагом своей страны и Европы он считает радикальный исламизм и готов с ним бороться на внутренних и внешних фронтах – не только военными, но экономическими и политическими мерами.

В частности, в будущем году он собирается пригласить в Париж специалистов и политиков на международную конференцию, которая должна наметить методы борьбы с финансированием терроризма. Макрон убежден, что эта задача не может быть выполнена без реформ в европейском сообществе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил в минувшую среду Катар – эмират, оказавшийся в дипломатической изоляции среди своих соседей по региону. Он заявил, что Москва не навязывает себя на роль посредника и выступает за урегулирование конфликта самими государствами Персидского залива путем "отказа от контрпродуктивной воинственной риторики, через диалог и компромиссы", говорится в другой статье этого же издания.

Однако разногласия между Катаром и группой стран во главе с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном по-прежнему кажутся труднопреодолимыми. Впрочем, в руководстве Катара дают понять, что уже привыкли жить в условиях санкций.

Более двух миллионов паломников из разных стран начали пятидневный хадж по священным местам в Мекке и Медине. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные таможенных служб Саудовской Аравии.

По их подсчетам, в страну прибыли свыше 1,7 миллиона человек из-за рубежа. В хадже также принимают участие около 300 тысяч жителей королевства. Всего в этом году, отмечают местные власти, число паломников превысило показатели прошлого года на 410 тысяч человек.

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты, запланированные на 1 сентября вМоскве и Московской области. В рамках операции были задержаны два подозреваемых – уроженцы Центральной Азии, сообщают в четверг российские СМИ и, в частности, газета "Комсомольская правда".

Президент России Владимир Путин по-прежнему настроен на добрые отношения с США, заявили в Кремле, однако враждебные проявления в адрес их страны без ответа оставлять нельзя.

"В Москве никогда не скрывали, что Москва никогда не была инициатором кризиса, который сейчас, к сожалению, наблюдается в наших двусторонних отношениях. Москва никогда не была инициатором различных рестрикций в двусторонних отношениях и санкций в области экономики, Москва всегда выступала последовательно против этого" – приводит слова пресс-секретаря Путина прокремлевская "Российская газета".

Журнал Forbes опубликовал в сентябрьском номере издания рейтинг 100 самых влиятельных россиян последнего столетия. Большую часть рейтинга заняли россияне, чье творчество, научная или политическая деятельность пришлись на начало века, пишет в четверг газета "Известия"

В список, впрочем, вошли и современники, в числе которых президент России Владимир Путин, бывший президент СССР Михаил Горбачев, космонавт Юрий Гагарин, звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, режиссер Никита Михалков, певица Алла Пугачева, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, математик Григорий Перельман, бывший министр финансов России Алексей Кудрин и 23-летний создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин.