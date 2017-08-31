Выступление Нетаниягу перед активистами "Ликуда" и ситуация в штате Техас. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 31 августа

В центре внимания израильских СМИ в четверг, 31 августа, выступление главы правительства Биньямина Нетаниягу перед активистами партии "Ликуд" и ситуация в американском штате Техас, на который обрушился ураган "Харви".

"Едиот Ахронот": Гневная речь-2

"Маарив а-Шавуа": "Харви" ослаб: определен как район низкого атмосферного давления, открыты порты Техаса

"Гаарец": Уровень разделения домашних отходов снизился в этом году на 17%

"Исраэль а-Йом": Разведка мозгов

"Едиот Ахронот": Гневная речь-2

Корреспондент "Едиот Ахронот" Юваль Карни пишет о выступлении главы правительства Биньямина Нетаниягу перед двумя тысячами активистов "Ликуда" в конференц-центре в Аэропорт-Сити. Формально собрание было посвящено приближающемуся Рош а-Шана. Однако, как отмечает автор, главными темами выступления Нетаниягу были пресса, Эльдад Янив и Мени Нафтали.

Премьер министр, в частности, заявил, что СМИ поддерживают демонстрации против него в Петах-Тикве. "Они презирают не только нас… они презирают выбор народа, они презирают демократию. Они делают все, чтобы навредить мне и моей супруге", - сказал Нетаниягу.

Глава правительства обрушился с резкой критикой против Эльдада Янива и Мени Нафтали. По его словам, СМИ представляют их как "рыцарей власти закона". "Это анекдот", - считает Нетаниягу. Он также обвинил Мени Нафтали в уголовном преступлении, отменив, что в период, когда тот являлся завхозом резиденции премьер-министра, расходы на продукты питания и средства для уборки резко возросли. Мени Нафтали, комментируя обвинения Нетаниягу, сказал, что "глава правительства в панике".

"Маарив а-Шавуа": "Харви" ослаб: определен как район низкого атмосферного давления, открыты порты Техаса

"Маарив а-Шавуа" пишет о том, что порты Техаса вновь открылись для приема судов после того, как их закрыли из-за урагана "Харви". Однако работать порты будут пока только в дневные часы. Количество погибших во время бури достигло 34 человек.

В Национальном центре США по слежению за ураганами сообщили, что буря в настоящее время превратилась в район низкого атмосферного давления. По-прежнему есть опасность наводнений в Хьюстоне, Порт-Артуре и на юго-западе Луизианы.

Национальная метеорологическая служба США назвала наводнения в штате Техас "катастрофическими". Ожидается, что к концу недели ураган "Харви" доберется до штатов Луизиана и Арканзас.

"Гаарец:" Уровень разделения домашних отходов снизился в этом году на 17%

Корреспондент "Гаарец" Цафрир Ринат сообщает о том, что количество домохозяйств, участвующих в программе министерства экологии по разделению мусора в этот году снизилось на 17%. Снижение связано с тем, что несколько муниципалитетов перестали участвовать в проекте.

В министерстве экологии сообщили, что проект наиболее успешно реализуется в маленьких городах и региональных советах. Однако в крупных городах он оказался неудачным.

Проект предполагает разделение органических и неорганических отходов. Органический мусор, такой, как остатки еды, планируется использовать для выработки энергии и производства сельскохозяйственных удобрений.

В муниципалитетах, которые отказались от участия в проекте, заявили, что количество органического мусора оказалось меньшим, чем ожидалось. Они также пожаловались на нехватку установок для переработки такого мусора.

"Исраэль а-Йом": Разведка мозгов

"Исраэль а-Йом" публикует данные о том, где в Израиле проживают самые одаренные дети. По сведения корреспондента Ноама Двира, лидирует Центральный округ, на последнем месте - Иерусалимский округ.

Всего в Израиле, по данным за прошлый учебный год, было 15429 одаренных учеников 3-12 классов, что на 1399 больше, чем годом ранее. Среди городов лидером по количеству талантов в соотношении с общим количеством учащихся является Гиват-Шмуэль, на втором месте – Рамат а-Шарон, на третьем – Бейт-Эль.

Министерство просвещения обещает, что количество одаренных учеников вырастет на три тысячи за ближайшие пять лет. Ведомство также намерено увеличить количество отличников с 70 до 100 тысяч.