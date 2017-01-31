Сколько стоит похоронить иорданца. Обзор арабских СМИ

Газета "Аль-Кудс" знакомит читателей с результатами экспертизы, согласно которой глава Объединенного арабского списка депутат Кнессета Айман Удэ в ходе сноса деревни Умм аль-Хиран был ранен резиновой пулей. Заявления израильской полиции о том, что депутат получил удар камнем, квалифицируются как попытка замести следы.

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что создание зон безопасности на территории Сирии невозможно без согласия президента Башара Асада. При этом он подчеркнул, что новая американская инициатива направлена на помощь беженцам, а не на создание плацдарма для свержения главы государства.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что парламент Ирака запретил американским гражданам въезд на территорию страны. Это стало ответом на указ президента США Дональда Трампа, приостанавливающий въезд в США граждан семи государств, одно из которых – Ирак. Канал отмечает, что премьер-министр Хайдар аль-Абади не обязан подчиняться решению.

Газета Gulf News сообщает о переговорах посла ОАЭ в Вашингтоне Юсуфа аль-Утайбы с представителями администрации Дональда Трампа. В ходе этих консультаций посла заверили, что ограничения на въезд в США не коснутся граждан ОАЭ. Тем не менее, издание публикует телефон горячей линии посольства, куда можно обратиться в экстренном случае.

Иорданская газета "Ад-Дустур" опровергает информацию, согласно которой правительство намерено повысить плату за ритуальные услуги. Согласно публикации, за место на кладбище родственники усопшего платят всего 50 динаров, остальные расходы государство берет на себя. Существует также комиссия по гуманитарным случаям, куда могут обратиться неимущие.