Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 30 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ новость о том, что встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу состоится в Вашингтоне 15 февраля.

"Едиот Ахронот": Голосование по закону о легализации форпостов перенесено на следующую неделю

"Гаарец": У полиции есть записи того, как семья Нетаниягу просит подарки

"Исраэль а-Йом": Сегодня: командир "Кфира" даст показания по делу Азарии

"Маарив а-Шавуа": Поссорился с Мексикой, нападает на прессу

"Едиот Ахронот": Голосование по закону о легализации форпостов перенесено на следующую неделю

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что Вечером 30 января в очередной раз было отложено обсуждение закона о легализации форпостов в Кнессете. Председатель коалиции Давид Битан сообщил, что голосование переносится на 6 февраля.

"Гаарец": У полиции есть записи того, как семья Нетаниягу просит подарки

Шарон Полбер сообщает в "Гаарец", что у полиции есть переписка между семьей Нетаниягу и бизнесменом Арноном Милченом, в которой семья Нетаниягу просит у Милчена подарки в виде сигар и шампанского. В переписке используются кодовые слова.

"Исраэль а-Йом": Сегодня: командир "Кфира" даст показания по делу Азарии

Лилах Шуваль сообщает в "Исраэль а-Йом", что сегодня в Тель-Авиве состоится обсуждение меры наказания для Эльора Азарии, признанном судом виновным в непредумышленном убийстве в Хевроне. В рамках слушаний в качестве свидетеля будет вызван прямой командир Азарии.

"Маарив а-Шавуа": Поссорился с Мексикой, нападает на прессу

Дана Сомберг и Хаим Исерович сообщают в "Маарив а-Шавуа", что глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, вызвавший своим твитом в поддержку президента США Дональда Трампа осуждение мексиканских властей и еврейской общины, снова обвинил в дипломатическом кризисе прессу, которая, по мнению Нетаниягу, раздула конфликт.