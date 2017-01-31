"Украину закроют, Порошенко выгонят". Обзор российских СМИ

Совет Безопасности ООН по инициативе США проведет в понедельник внеочередное заседание, где обсудит проведенное Ираном ракетное испытание, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на французское новостное агентство AFP.

Ранее стало известно, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, испытательный пуск состоялся на тестовой площадке за пределами города Семнан в 225 км к востоку от Тегерана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возмутился проведенными Ираном испытаниями, назвав их грубым нарушением резолюции Совбеза ООН.

Программа по борьбе с пропагандой, направленная на пресечение вербовки потенциальных боевиков ИГ в соцсетях признана некомпетентной и неэффективной. Такие данные содержатся в расследовании агентства The Associated Press, пишет во вторник "Российская газета".

Известная как WebOps и оцениваемая в полмиллиарда долларов программа была запущена несколько лет назад небольшой группой гражданских подрядчиков и офицеров, работающих в области информационно-пропагандистских операций в штаб-квартире Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) в Тампе.

Но внутренние документы и интервью, проведенные АР с экспертами, осведомленными о деятельности WebOps, показывают, что программа больше "направлена на обогащение подрядчиков, чем на реальную борьбу с терроризмом". Источники, опрошенные агентством на условиях анонимности, заявили о том, что эти аналитики, которые имеют скудный опыт работы в сфере контрпропаганды, зачастую не могут свободно говорить по-арабски и почти не разбираются в исламе.

Нарушением прав человека и наступлением на либеральные ценности назвали российские демократы указ Дональда Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Пока они критикуют американского президента, прокремлевские СМИ настроены к нему благожелательно. По мнению экспертов, госпропаганда намерена разоблачать нападающих на нового главу Белого дома, пишет "Независимая газета".

В ПАРНАС заявляют, что решение о запрете мусульманам въезжать в США "противоречит логике прав человека": "Никто не запрещает миграционной службе строго относиться к процедуре допуска в страну граждан государств с повышенным уровнем террористической угрозы. Однако когда такая мера вводится априори, да еще в отношении людей, у которых есть визы и даже виды на жительство, то возникают серьезные вопросы в плане соблюдения базовых прав и свобод граждан" – заявляет зампред партии Константин Мерзликин.

В "Яблоке" законодательную инициативу Трампа назвали попыткой самоутвердиться по принципу "пацан сказал – пацан сделал". Однако такие простые на первый взгляд решения ни к чему хорошему не приведут, считает председатель партии Эмилия Слабунова: "Указ не только усугубляет раскол в Америке и мировом сообществе, но и повышает риск новых террористических атак".

"Украину закроют, Порошенко выгонят" – утверждает автор статьи, опубликованной на сайте телеканала "Вести", где речь идет о закрытии кондитерской фабрики в Липецке, принадлежащей главе украинского государства.

"Мы имеем дело с политическим ходом. Не думаю, что Порошенко хочет зарезать курицу, несущую золотые яйца, ведь фабрика приносила ему прибыль, но у него очень сложная ситуация внутри страны, на него идет нарастающее давление. Поддержку Соединенных Штатов, которая обеспечивала ему неприкосновенность, он потерял с уходом глобалистов. В конце концов, Порошенко сильно не обеднеет. Раньше у него было более устойчивое положение. Он знал, что в Соединенных Штатах сидит команда, которая не хочет его менять. Трамп же собирается за счет Украины, за счет ее сдачи России выторговать какие-то преимущества на других направлениях, то есть просто ее разменять в ходе поиска компромисса по урегулированию отношений с Россией", – считает автор этого материала.

Мексика намерена вынести на рассмотрение Организации Объединенных Наций (ООН) заявление против Вашингтона в связи с планами президента США Дональда Трампа построить на границе стену.Власти Мексики собираются принимать "действенные меры", заявил глава МИД страны Луис Видегарай, о чем сообщает во вторник "Федеральное агентство новостей". Видегарай, впрочем, признал, что США "имеют огромную важность для Мексики, от них зависят миллионы рабочих мест и инвестиции", потому страна не может просто прекратить переговоры.

В Нигерии скончался мусульманский проповедник, у которого было 130 жен, вместо дозволенных исламом четырех. Об этом пишет во вторник "Комсомольская правда".

Мохаммед Белло Абубакар был скандально известен в Нигерии. В 2008 году коллеги по цеху, другие мусульманские проповедники, потребовали, чтобы он в течение 48 часов развелся с 82 из 86 бывших тогда у него жен и оставил лишь четыре положенные Кораном супруги. Он отказался выполнять ультиматум на том основании, что Аллах якобы поручил ему выполнять особую миссию. Всего же Мохаммед женился 130 раз, но 10 его браков закончились разводами.

Многие жены познакомились с ним, придя к нему на излечение. Одна из них объяснила, что не смогла отказать ему и согласилась стать его женой, потому что считала это волей Аллаха. Когда власти арестовали его за многоженство и нарушение норм Корана, жены встали на его защиту, заявив, что он – хороший муж и заботливый отец.