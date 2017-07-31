США разоружают противников Асада. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" утверждает, что администрация США добивается возвращения переданных умеренной сирийской оппозиции ракет. Эта мера вызвана американо-российскими договоренностями по созданию в Сирии зон безопасности. Официальный Вашингтон также добивается реорганизации умеренной оппозиции, создании единой военной структуры вместо десятков группировок.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о гибели в Сирии сотрудника Russia Today Халида Хатиба. Он освещал бои между правительственными войсками и террористической группировкой «Исламское государство» в провинции Хомс. Как сообщается, боевики ИГ обстреляли ракетами холм, на котором собрались представители СМИ. Погиб также сопровождавший журналистов бригадный генерал сирийской армии. Саудовская газета "Оказ" цитирует министра иностранных дел королевства Аделя аль-Джубейра, заявившего, что призывы к установлению международного контроля над святынями ислама являются объявлением войны. Это стало ответом на требование Катара допустить в Мекку катарских полицейских, которые должны будут обеспечить безопасность паломников.

Агентство Maan сообщает, что израильский суд оставил в силе приговор, вынесенный военнослужащему Эльору Азарии, казнившему 21-летнего палестинца Аб аль-Фаттаха аш-Шарифа. Согласно вердикту, действия солдата аморальны, жестоки, недопустимы и противоречат базовым ценностям израильской армии.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает, что освобожденные из израильских тюрем палестинские заключенные объявили голодовку в знак протеста против решения Палестинской национальной администрации прекратить им выплату пособий. На первом этапе голодающие потребляют жидкую пищу. В дальнейшем они угрожают перейти на соленую воду.