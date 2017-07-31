Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 31 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ решение апелляционного суда в "Кирие" оставить без изменений вердикт и приговор по делу Эльора Азарии. Решение было принято большинством из трех судей - двое других требовали ужесточить наказание.

"Едиот Ахронот": Начальник генштаба: если Азария попросит смягчить наказание, я это серьезно обдумаю

"Гаарец": Министр социального обеспечения в последний момент запретил проводить ремонтные работы на железной дороге в субботу

"Исраэль а-Йом": "Врачи допустили халатность и замяли"

"Маарив а-Шавуа": Государственный свидетель: адвокат Шимрон должен был получить комиссию в размере 9 миллионов долларов

"Едиот Ахронот": Начальник генштаба: если Азария попросит смягчить наказание, я это серьезно обдумаю

Йоав Зитон сообщает в "Едиот Ахронот", что начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, комментируя решение апелляционного суда по делу Эльора Азарии, пообещал: если будет подана просьба о смягчении наказания, она будет рассмотрена со всей серьезностью. "Прошение будет рассмотрено с учетом всех касающихся дела аспектов, и исходя из моей приверженности исключительно к ценностям ЦАХАЛ и его солдатам", - заявил Айзенкот.

"Гаарец": Министр социального обеспечения в последний момент запретил проводить ремонтные работы на железной дороге в субботу

Ави Бар-Эли сообщает в "Гаарец", что министр социального обеспечения Хаим Кац запретил "Ракевет Исраэль" проводить в минувшую субботу ремонтные работы. Указ министра компания получила меньше чем за сутки до начала субботы. Ни одна из сторон не сообщила о прекращении работ общественности.

"Исраэль а-Йом": "Врачи допустили халатность и замяли"

Ран Резник сообщает в "Исраэль а-Йом" о результатах проверки, проведенной министерством здравоохранения в связи с трагедией в больнице "Бейлинсон", где на операционном столе умер пациент. Минздрав пришел к выводу, что смерть пациента стала результатом халатности и что больница пыталась замять эту историю.

"Маарив а-Шавуа": Государственный свидетель: адвокат Шимрон должен был получить комиссию в размере 9 миллионов долларов

Алон Хакмон пишет в "Маарив а-Шавуа", что государственный свидетель по делу о субмаринах Мики Ганор для показания против адвоката Давида Шимрона. Шимрон должен был получить 20% комиссионных посредника при сделке о продаже трех подводных лодок Германией Израилю. Общая сумма комиссионных, которые должен был получить Шимрон, составляет по словам Ганора, не менее двадцати миллионов шекелей. Напомним, что в ходе сделки, Шимрон выступал в роли адвоката Мики Ганора. Одновременно он является адвокатом и приближенным премьер-министра Биньямина Нетаниягу.