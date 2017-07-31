Беспорядки вокруг "Аль-Аксы": турки солидарны с палестинцами. Обзор российских СМИ

В Стамбуле прошла демонстрация против новых мер, принятых израильским руководством на Храмовой горе. Не менее пяти тысяч человек вышли на улицы района Йеникапы с флагами Турции и Палестины, чтобы поддержать пострадавших в столкновениях рядом с мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.

На входе в мечеть были установлены металлодетекторы, что привело к массовым столкновениям между палестинцами и полицией. Позже металлодетекторы и видеокамеры демонтировали, пишет информационное агентство ТАСС. В минувшую пятницу власти Израиля заявили, что на Храмовую гору будут пускать мужчин не моложе 50 лет, на женщин это правило не распространяется – так описывает ситуацию в центре еврейской столицы это издание.

Южная Корея обвинила Северную в смене ориентации – хакеры из КНДР якобы перестали воровать военные секреты и перешли на наличность, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

По данным южнокорейского Financial Security Institute, основной целью северокорейских хакеров является уже не кража военных и промышленных секретов или дезорганизация работы зарубежных компаний и государственных органов. На фоне ужесточения международных санкций хакеры из КНДР нацелены на кражу денег, в связи с чем сосредоточились на финансовых компаниях.

В Кремле рассказали, что нужно для улучшения российско-американских отношений: "реабилитация от обострения политической шизофрении" и отказ от попытоксанкционного диктата, пишет прокремлевская "Российская газета". "Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата", – пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин, известный как великий тактик, но не отличный стратег, снова изменил курс – судьбу сотрудников американского посольства и консульств будет решать Вашингтон, пишет "Независимая газета" со ссылкой на газету The New York Times и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Государственный департамент США назвал высылку из России 755 американских дипломатов "неоправданным и достойным сожаления" шагом.

"Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем влияние такого ограничения и то, как мы отреагируем на него. На данный момент у нас нет других комментариев" – заявили в ведомстве. Экс-посол Америки в России Майкл Макфол уже предупредил россиян, что они должны быть готовы "неделями, если не месяцами, ждать виз в США". По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Вашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в американских дипмиссиях на территории нашей страны.

Высшая административная инстанция Франции, Государственный совет, отклонила жалобы мэрии и МВД и обвинила власти страны в бездействии за неоказание помощи беженцам в Кале, пишет газета "Известия со ссылкой на коммюнике ведомства.

Лагерь беженцев в Кале был закрыт французскими властями в 2016 году, однако после расселения многие мигранты вновь вернулись в окрестности города. По данным ассоциации по работе с мигрантами, они проживают в ужасных условиях и не имеют даже доступа к воде. Согласно решению административного суда, местные власти были обязаны обеспечить беженцам доступ к воде, однако они обжаловали данное решение.

Госсовет заявил о правомерности и полном соответствии закону решения административного суда, заявив, что государственная власть подвергает людей бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, грубо нарушая права и свободы.

83% немцев выступили против антироссийских санкций – по данным соцопроса, большинство жителей Германии видят в ограничительных мерах лишь "борьбу за экономические интересы США", утверждает газета "Комсомольская правда".

Новые ограничения направлены против российских нефте- и газодобывающих компаний и ставят под угрозу строительство второй очереди газопровода "Северный поток", от которого зависит энергетическая безопасность ФРГ. А вместо российских углеводородов Европе предлагают закупать американский сжиженный газ, правда, за куда большую цену, разъясняют авторы этой статьи.