Утвержден крупный строительный проект в Рамат а-Шароне: 6.100 единиц жилья и парк

Окружная комиссия по планированию и застройке Тель-авивского округа утвердила крупный жилищный проект в Рамат а-Шароне.

В рамках проекта недалеко от северной границы Тель-Авива будут построены 6.100 единиц жилья средней площадью 93 кв. м. При этом примерно четверть квартир будут иметь сравнительно небольшую площадь, что сделает их более доступными для молодых семей, сообщает газета "Глобс".

Помимо жилья, проект предусматривает строительство зданий общественного назначения и торговых помещений.

Согласно проекту, в новом районе будет разбит большой парк, площадь которого составит примерно 900 дунамов.

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