В Китае начался отбор рабочих на израильские стройки

В среду, 2 августа, в китайском городе Цзинань в провинции Шаньдун состоялась официальная церемония начала процесса отбора местных строителей на работу в Израиле.

Из 20 тысяч строителей в провинциях Шаньдун и Цзянсу, записавшихся на конкурс, 7.200 были отобраны с помощью лотереи. Из оставшихся китайские власти под надзором представителей Израиля отберут 6.000 рабочих, которые приедут в Израиль.

Отбор будет длиться около 3 недель, а рабочие, в первую очередь – опалубщики, арматурщики, плиточники, штукатуры и т.д., должны начать прибывать в Израиль в сентябре текущего года.

В состав израильской делегации, осуществляющей надзор над процессом отбора, входят представители министерства строительства, управления регистрации населения и миграции, а также объединения строительных подрядчиков.