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Недвижимость

В Китае начался отбор рабочих на израильские стройки

время публикации: 21:06 | последнее обновление: 21:06 блог версия для печати фото
В Китае начался отбор рабочих на израильские стройки
В Китае начался отбор рабочих на израильские стройки

В среду, 2 августа, в китайском городе Цзинань в провинции Шаньдун состоялась официальная церемония начала процесса отбора местных строителей на работу в Израиле.

Из 20 тысяч строителей в провинциях Шаньдун и Цзянсу, записавшихся на конкурс, 7.200 были отобраны с помощью лотереи. Из оставшихся китайские власти под надзором представителей Израиля отберут 6.000 рабочих, которые приедут в Израиль.

Отбор будет длиться около 3 недель, а рабочие, в первую очередь – опалубщики, арматурщики, плиточники, штукатуры и т.д., должны начать прибывать в Израиль в сентябре текущего года.

В состав израильской делегации, осуществляющей надзор над процессом отбора, входят представители министерства строительства, управления регистрации населения и миграции, а также объединения строительных подрядчиков.

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