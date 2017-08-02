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Недвижимость

Утвержден план развития Од а-Шарона: численность населения города вырастет в 2,5 раза

время публикации: 04:45 | последнее обновление: 04:49 блог версия для печати фото
Утвержден план развития Од а-Шарона: численность населения города вырастет в 2,5 раза

Окружная комиссия по планированию и застройке Центрального округа окончательно утвердила генеральный план развития Од а-Шарона, сообщает газета "Глобс".

План предусматривает строительство в городе около 27 тысяч единиц жилья, благодаря чему численность его населения, на сегодняшний день составляющая примерно 60 тысяч человек, увеличится в 2,5 раза и достигнет 150 тысяч человек.

В рамках плана также планируется строительство офисных и промышленных зданий общей площадью 1,14 миллиона квадратных метров, а также торговых помещений общей площадью порядка 110 тысяч квадратных метров.

Планом отводится 567 дунамов земли под здания общественного назначения, и 1.160 дунамов под незастроенные общественные территории.

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