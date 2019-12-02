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NEWSru.co.il :: Недвижимость2 декабря 2019 г., 12:01

Совет по планированию и застройке запретил электрические бойлеры

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Совет по планированию и застройке запретил электрические бойлеры

Израильский национальный совет по планированию и застройке утвердил постановление, запрещающее застройщикам проектировать жилые дома с электрическими бойлерами в качестве основного источника горячей воды.

Вне зависимости от этажности домов, обогрев воды должен осуществляться за счет фотовольтовых элементов, тепловых насосов или другой экономичной системы, соответствующей перечисленным в постановлении требованиям, включая ветряные энергоблоки.

Постановление вступит в силу через 30 дней после публикации.

По оценкам специалистов, данное постановление позволит жителям домов, которые будут строиться после его вступления в силу, сэкономить до 800 шекелей в год на счетах за электричество.

Государство к 2040 году должно сэкономить на экономии электричества и сокращении выбросов тепличных газов 2,35 миллиарда шекелей.

Солнечные бойлеры, созданные израильскими инженерами Леви Иссаром и Цви Тавором 1953-1955 годах и много лет являвшиеся отличительным признаком израильских крыш, в последние два десятилетия начали уступать место электрическим бойлерам. Из-за увеличения высотности строительства на крышах домов просто перестало хватать места для бойлеров на все квартиры.

В свете этого расходы жильцов новых высотных домов на электричество существенно возросли.

Как сообщает The Marker, инициатором продвижения запрета на установку в домах электрических бойлеров в качестве основной системы нагрева воды был председатель жилищного кабинета правительства и национального совета по планированию и застройке Зеэв Бельски.



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