2 февраля 2017 г.
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Недвижимость

Крупномасштабный проект в Лоде: рядом с Ганей-Авив построят 11.300 квартир

время публикации: 18:54 | последнее обновление: 19:01 блог версия для печати фото
Крупномасштабный проект в Лоде: рядом с Ганей-Авив построят 11.300 квартир

Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам предварительно утвердила строительство 11.300 единиц жилья в Лоде.

Как сообщает газета "Глобс", в рамках проекта рядом с Ганей-Авив будет построен новый район, 20% квартир в котором будут иметь сравнительно небольшую площадь, что сделает их более доступными для молодых семей.

Помимо жилья, проект предусматривает строительство офисных и торговых помещений общей площадью 116 тысяч квадратных метров, а также зданий общественного назначения.

На нынешнем этапе проект представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проекта, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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