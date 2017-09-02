В Рамле, Шоаме и Иерусалиме построят квартиры для долгосрочной аренды по льготным ценам

Государственная компания "Дира Леаскир" ("Квартира на съем") и Управление земельных ресурсов опубликовали тендер по продаже участков под застройку в Иерусалиме, Шоаме и Рамле. Совокупный объем проектов – 561 квартира, предназначенная под долгосрочную аренду, а также 8.700 кв.м. производственных, коммерческих и торговых площадей, сообщает пресс-служба министерства финансов.

В Рамле продаются два участка, на каждом из которых планируется возведение 16-этажного здания на 124 квартиры. Нижние этажи предназначены под магазины и офисы: каждый участок предусматривает 4.350 кв.м. коммерческих площадей в дополнение к жилым. Таким образом, на двух участках построят 248 единиц жилья и 8.700 кв.м. коммерческих площадей. Тендер будет осуществлен по стандартной модели проекта "Дира Леаскир", в соответствии с которой квартиры будут сдаваться на минимальный срок 20 лет, и 25% квартир проекта предназначены для обладателей льгот министерства строительства по цене, на 20% ниже рыночной.

Участки расположены в новом районе, который планируется построить в западной части Рамле, недалеко от Беэр-Якова. Он включает в себя 3.700 единиц жилья, торговые и коммерческие площади, спортивный и развлекательный комплекс, общественные здания и парки.

В Шоаме квартиры для сдачи в аренду расположатся в новом районе, который будет построен в южной части города в рамках программы Всеизраильской комиссии по продвижению приоритетных жилищных проектов. Всего в этом районе будут построены 1.400 квартир, торговые площади, большой парк, общественные учреждения. Он расположен возле "Аэропорт Сити" – крупного коммерческого и производственного комплекса.

В рамках тендера продаются три участка под строительство 234 единиц жилья в 13 домах высотой от трех до шести этажей. 50% квартир предназначены под долговременный съем для льготников по цене, на 20% ниже рыночной.

В Иерусалиме предлагается участок в районе Малха, на котором будут построены 400 единиц жилья. Он расположен возле торгового центра "Малха", технологического комплекса, стадиона "Тедди" и улицы Дерех Бегин. В рамках проекта "Дира Леаскир" построят 79 квартир в четырех зданиях высотой от шести до девяти этажей. Все квартиры проекта предназначены под долгосрочную аренду по цене, на 20% ниже рыночной.

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