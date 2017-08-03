В Эстонии наблюдается бум дарения квартир государству

За первые семь месяцев 2017 года количество эстонских собственников жилья, отказавшихся от своих квартир в пользу государства, в шесть раз превысило показатель всего минувшего года, сообщает Aripaev.ee.

В течение последних шести лет от принадлежащих им квартир ежегодно отказывались до 15 граждан, при этом за семь месяцев нынешнего года государству были подарены 90 квартир.

В большинстве случаев речь идет о квартирах в населенных пунктах, расположенных далеко от центральных городов стране. Квартиры пустуют и уже не пригодных для жилья.

В эстонских глубинках из-за отсутствия спроса жилую недвижимость невозможно продать, и она часто становится бременем, от которого квартировладельцы решают избавиться, отмечает Sputnik Эстония.

Подобное положение дел привело к тому, что в июле правительство поручило министерствам разработать план действий в сфере жилищного хозяйства для решения проблемы пустых жилых помещений.