3 февраля 2017 г.
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Недвижимость

"Мехир ле-миштакен" в Кфар-Йоне: новые квартиры по цене от 808 тысяч шекелей

время публикации: 19:10 | последнее обновление: 19:12 блог версия для печати фото
"Мехир ле-миштакен" в Кфар-Йоне: новые квартиры по цене от 808 тысяч шекелей

Министерство финансов, министерство строительства и Управление земельных ресурсов провели новый тендер по схеме "мехир ле-миштакен" ("цена для новоселов").

В отличие от обычных тендеров на приобретение земли под застройку, в которых побеждает компания-застройщик, предложившая самую высокую цену за землю, в тендерах по данной схеме победителем становится тот, кто называет самую низкую итоговую стоимость квартиры под ключ при соблюдении необходимых стандартов строительства.

Возможность приобретения квартир в проектах по схеме "мехир ле-миштакен" имеют обладатели льгот министерства строительства, отвечающие определенным критериям, в первую очередь те, кто прошел армейскую службу.

В рамках нынешнего тендера были проданы три земельных участка в Кфар-Йоне, на которых в общей сложности будут построены 288 единиц жилья, сообщает газета "Глобс".

Согласно результатам тендера, квартиры площадью 85 кв. м. будут предлагаться по цене 808 тыс шекелей (включая НДС), квартиры площадью 100 кв. м. – по цене 937 тысяч шекелей, а квартиры площадью 110 кв. м. – по цене 1,02 млн шекелей. По данным минфина, эти цены примерно на 25% ниже рыночных.

К каждой квартире прилагаются парковочное место и кладовая.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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