3 января 2017 г.
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Недвижимость

"Мехир ле-миштакен" в Герцлии: новые квартиры по льготным ценам

время публикации: 05:35 | последнее обновление: 05:43 блог версия для печати фото
"Мехир ле-миштакен" в Герцлии: более тысячи новых квартир по льготным ценам

Министерство финансов, министерство строительства и Управление земельных ресурсов опубликовали результаты проведенного ими нового тендера по схеме "мехир ле-миштакен" ("цена для новоселов").

Как сообщает газета "Калькалист", в рамках тендера был продан земельный участок под строительство 1.468 единиц жилья в новом районе Галиль Ям на юге Герцлии, 80% из которых будут предлагаться по льготным ценам.

В отличие от обычных тендеров на приобретение земли под застройку, в которых побеждает компания-застройщик, предложившая самую высокую цену за землю, в тендерах по данной схеме победителем становится тот, кто называет самую низкую итоговую стоимость квартиры под ключ при соблюдении необходимых стандартов строительства.

Возможность приобретения квартир в проектах по схеме "мехир ле-миштакен" имеют обладатели льгот министерства строительства, отвечающие определенным критериям, в первую очередь те, кто прошел армейскую службу.

Согласно результатам нынешнего тендера, средняя цена квартир площадью 80 кв. м. в проекте составит 1,5 млн шекелей, квартир площадью 100 кв. м. – 1,85 млн шекелей, а квартир площадью 120 кв. м. – 2,2 млн шекелей. Цены включают в себя НДС.

К каждой квартире прилагаются парковочное место и кладовая.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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