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Недвижимость

Закон о справедливой аренде утвержден к итоговому чтению

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Закон о справедливой аренде утвержден к итоговому чтению

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила ко второму и третьему чтениям проект закона о справедливой аренде.

Комиссия рассмотрела шесть различных частных и правительственных законопроектов, сведя их в единый проект.

Законопроект, рассмотрение которого длится уже более двух лет, направлен на урегулирование отношений между квартировладельцем и арендатором, четко определяя права и обязанности каждой из сторон.

Среди прочего, законопроект предусматривает, что оплата работы риэлтора ложится на того, кто его нанял. Квартировладелец имеет право потребовать в качестве аванса до трети стоимости аренды за весь период, но не больше стоимости аренды за три месяца.

Также законопроект определяет квартиру, не пригодную для жилья и вводит минимальные требования, которым должна соответствовать сдаваемая в аренду жилплощадь.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
О проблеме жилья и "право-справедливой" партии. Интервью с главой фракции "Кулану"
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 декабря 2016 г.
Скрытые налоги в Израиле: отчет Трахтенберга и комментарий NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 27 июля 2015 г.
Пройден еще один этап на пути к принятию закона о "справедливой аренде"







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