Закон о справедливой аренде утвержден к итоговому чтению

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила ко второму и третьему чтениям проект закона о справедливой аренде.

Комиссия рассмотрела шесть различных частных и правительственных законопроектов, сведя их в единый проект.

Законопроект, рассмотрение которого длится уже более двух лет, направлен на урегулирование отношений между квартировладельцем и арендатором, четко определяя права и обязанности каждой из сторон.

Среди прочего, законопроект предусматривает, что оплата работы риэлтора ложится на того, кто его нанял. Квартировладелец имеет право потребовать в качестве аванса до трети стоимости аренды за весь период, но не больше стоимости аренды за три месяца.

Также законопроект определяет квартиру, не пригодную для жилья и вводит минимальные требования, которым должна соответствовать сдаваемая в аренду жилплощадь.