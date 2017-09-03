Своя квартира в Болгарии. Секреты удачной покупки

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Покупка недвижимости - дело серьезное. Особенно в другой стране. И в этом деле есть нюансы и тонкости, незнание которых чревато потерями.

Идея покупки квартиры в Болгарии сегодня на слуху. Кто-то уже купил, а кто-то думает… Действительно, в сравнении с нашими ценами, болгарская недвижимость кажется сказочно доступной. И это привлекает. Особенно тех из нас, кто давно уже не питает иллюзий обзавестись собственной квартирой в Израиле. Мягкий климат, море, отличные условия для комфортного отдыха, цены на жизнь, безопасность, географическое расположение - это серьезные и привлекательные аргументы в пользу Болгарии.

Вопрос в том, как от намерения перейти к делу. Как правильно выбрать и купить квартиру, не наделав ошибок? Это принципиальные моменты, которые отличают удачную покупку от ситуации, когда хочется повернуть время вспять.

Приведем лишь пару "лайфхаков", которые помогут сориентироваться в потоке предложений, обещающих райскую жизнь в солнечной Болгарии.

Существует такое понятие как "стоимость поддержки". Это ежегодный сбор на поддержку инфраструктуры жилого комплекса, включая уборку, чистку бассейна, стрижку газонов, охрану и т.д. Соответственно, чем больше сервиса и наворотов, тем выше стоимость. В каждом комплексе стоимость поддержки инфраструктуры определяется из расчета на 1 кв. метр. Допустим, это 10 евро за метр. Тогда, если площадь вашей квартиры 40 метров, сбор составит 400 евро в год. И это надо учитывать.

Многие рекламные материалы обещают будущим владельцам недвижимости годовой доход от аренды до 10%. Будем реалистами и опустимся до 5%. Теперь представим, что стоимость вашей квартиры 40 тысяч евро. В таком случае доход от аренды - 2 тысячи евро в год. Минус стоимость поддержи. Итого: 1600 евро или 6800 шекелей. Расчет условный, но суть передает. Это меньше средней, но больше минимальной зарплаты в Израиле за один месяц. По израильским меркам не разбежишься - одна неделя отдыха на двоих в отеле на Мертвом море. Но для Болгарии - это неплохие деньги.

Разобраться с массой вопросов и подводных камней, которые существуют при покупке квартиры, вам помогут эксперты по недвижимости и представители компаний-застройщиков, специально приехавшие из Болгарии. Они приглашают вас на семинар, который состоится 8 сентября в пятницу в 11 часов утра в Тель-Авиве в отеле Leonardo Art. Адрес: улица а-Яркон, 167.

Организаторы семинара на примерах расскажут, как правильно выбрать недвижимость в Болгарии и избежать ошибок при покупке. Познакомят с проектами, имеющими полную юридическую гарантию и поддержку. Вы сможете задать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Вход на семинар бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться.

Вы также можете записаться на индивидуальную бесплатную консультацию. Консультации будут проходить там же – в Leonardo Art Hotel, с 9 по 14 сентября, с 9:00 до 21:00. Адрес: улица а-Яркон, 167, Тель-Авив.

Записаться на семинар и/или консультацию можно по телефону 054-4757126 или по ссылке.