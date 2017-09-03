Стартует вторая лотерея для новоселов: Рамат-Ган, Ришон ле-Цион и еще 20 городов

В полночь с 3 на 4 сентября вторая "Большая лотерея" проекта "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"). В рамках лотереи будут разыграны 11.507 квартир в 22 населенных пунктах страны.

Этот этап лотереи продлится до 18 сентября. Уведомления о выигрышах будут разосланы 30 октября. Подать заявку, выбрать три населенных пункта и отслеживать ход лотереи можно на официальном сайте проекта – dira.moch.gov.il.

Во второй "Большой лотерее" участвуют: Ришон ле-Цион, Нетания, Беэр-Шева, Рамат-Ган, Ашкелон, Бейт-Шемеш, Хадера, Модиин, Рош а-Аин, Явне, Кирьят-Бялик, Ор-Иегуда, Димона, Нешер, Сдерот, Шоам, Кирьят-Тивон, Бейт-Шеан, Хацор а-Глилит, Бейт-Даган, Акко и Кармиэль. Розыгрыш квартир в арабских населенных пунктах было решено перенести на более поздний срок, чтобы позволить большему количеству семей из арабского сектора зарегистрироваться в проекте "Цена для новосела".

О старте второго этапа лотереи на своей официальной странице в социальной сети Facebook объявил министр финансов Моше Кахлон.

"Сегодня в полночь начнется розыгрыш около 12 тысяч квартир по всей стране, – объявил министр финансов Моше Кахлон во время видеообращения на своей странице в Facebook. – Вторая "Большая лотерея" проекта позволит приобрести квартиры по сниженной цене большей части льготников первой очереди ("Сидра Алеф"), которые до сих пор не выиграли. В последнее время мы подвергаемся беспрецедентным нападкам со стороны интересантов, желающих провала программы. Эти люди хотят, чтобы молодые семьи покупали квартиры по безумным ценам или вовсе распрощались с мечтой о собственном жилье, потому что много лет они наживались на семьях, не имеющих своих квартир. А теперь они осознали: гонка цен на недвижимость прекратилась, и их сверхдоходам конец. Мы восстановили здравый смысл, и продаем квартиры на сотни тысяч шекелей дешевле рынка. И это современные, комфортные и качественные квартиры. Мы не намерены останавливать программу: она будет продолжена и расширена, и охватит еще десятки тысяч новых квартир".

Выигравшие в розыгрыше получат право приобретения своей первой квартиры по цене, на десятки процентов ниже рыночной: речь идет о скидке в сотни тысяч шекелей. К настоящему моменту застройщикам были проданы участки под строительство более 45 тысяч квартир в рамках программы "Мехир ле-Миштакен", и около 27 тысяч льготников уже выиграли квартиры. Следующая "Большая лотерея" программы состоится в ноябре.

Как и в первую "Большую лотерею", каждый участник сможет записаться на розыгрыш в трех населенных пунктах, что увеличивает шанс на выигрыш. В каждом из выбранных населенных пунктов можно выбрать от одного до всех строительных проектов. Стоит учесть, что у местных жителей есть дополнительное преимущество: участие в розыгрыше в том городе, где вы живете, также увеличивает ваш шанс на выигрыш в лотерее.

Розыгрыши будут проводиться по порядку, соответствующему численности населения городов-участников: от большей к меньшей. Порядок розыгрыша имеет значение, поскольку выигрыш в первом населенном пункте аннулирует дальнейшее участие льготника, и в следующих двух населенных пунктах он не участвует. В розыгрыш внесены строительные проекты в соответствии с планированием до его расширения в рамках программы Шевеса. После обсуждения проектов в комиссиях по планированию и застройке в проекты будут добавлены дополнительные квартиры.

Первыми будут разыграны 2.133 квартиры в Ришон ле-Ционе. Далее следуют: Нетания (803 квартиры), Беэр-Шева (1.584 квартиры), Рамат-Ган (318), Ашкелон (690), Бейт-Шемеш (68), Хадера (47), Модиин (1.474), Рош а-Аин (256), Явне (334), Кирьят-Бялик (149), Ор-Иегуда (912), Димона (59), Нешер (32), Сдерот (162), Шоам (573), Кирьят-Тивон (228), Бейт-Шеан (266), Хацор а-Глилит (32), Бейт-Даган (266), Акко (487) и Кармиэль (786 квартир).

Большая часть проектов открыта только для льготников первой очереди ("Сидра Алеф", за исключением розыгрыша в Бейт-Шемеше. В Акко и в Кармиэле в розыгрыше смогут участвовать также местные жители, числящиеся среди льготников второй очереди ("Сидра Бет"). К настоящему моменту осталось 33.066 льготников первой очереди, не выигравших до сих пор свою первую квартиру. Лишь 19.452 из них участвовали в первой "Большой лотерее", объявленной в июне. "Большая лотерея" существенно сократит количество льготников первой очереди, ожидающих возможности приобрести свою первую квартиру, и нынешний ее этап выведет с рынка недвижимости еще около 12 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства финансов Израиля.