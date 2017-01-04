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Недвижимость

В Раанане утвержден новый проект "пинуй-бинуй"

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:04 блог версия для печати фото
В Раанане утвержден новый проект "пинуй-бинуй"

Комиссия по планированию и застройке при муниципалитете Раананы утвердила новый проект "пинуй-бинуй" ("выселение-застройка") в городе.

Как сообщает газета The Marker, в рамах проекта на земельном участке площадью 4 дунама на улице Вейцман будут построены 154 единицы жилья.

На сегодняшний день на участке располагаются четыре старых трехэтажных дома, в которых в общей сложности имеются 48 квартир. Эти дома будут снесены, а на их месте планируется строительство четырех 9-этажных зданий.

В новых зданиях предусмотрены два подземных этажа, на которых расположатся автомобильная стоянка и кладовые жильцов.

Согласно проекту, 22% новых квартир будут трехкомнатными, площадью 75 кв. м. Остальные квартиры будут насчитывать 4 и 5 комнат.

После утверждения местной комиссией проект поступает на рассмотрение Окружной комиссии по планированию и застройке Центрального округа.

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