В Нетании построят 543 квартиры по льготным ценам

В рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), продвигаемой министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, были проданы участки под строительство 543 единиц жилья в Нетании.

Как сообщает пресс-служба минфина, льготникам, подходящим под критерии программы, квартиры будут продаваться по цене, на 19%-24% ниже рыночной.

В районе Агамим будут построены 268 квартир. Начальная цена квартир площадью 85 кв. м. составит 994.549 шекелей. Квартиры площадью 100 кв. м. будут стоить от 1.153.254 шекелей, а квартиры площадью 120 кв. м. – от 1.367.124 шекелей. Эти цены отражают скидку в размере 22% по сравнению с рыночными.

В районе Хуршат а-Сержантим будут построены 150 единиц жилья. Начальная цена квартир площадью 85 кв. м. составит 976.073 шекеля. Квартиры площадью 100 кв. м. обойдутся в сумму от 1.131.829 шекелей. Квартиры площадью 120 кв. м., будут стоить от 1.339.504 шекелей. Цены отражают скидку в размере 24% по сравнению с рыночными.

В районе Ноф Галим будут построены 125 единиц жилья. Квартиры площадью 85 кв. м. будут стоить от 1.198.856 шекелей, квартиры площадью 100 кв. м. – от 1.389.151 шекеля, а квартиры площадью 120 кв. м. – от 1.642.877 шекелей. Цены отражают скидку в размере 19% по сравнению с рыночными.

Все квартиры в проектах оборудованы балконом, к ним прилагается автомобильная парковка и кладовая.