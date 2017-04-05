Подписано рамочное соглашение о строительстве в Ор-Йегуде трех новых жилых районов

Правительство Израиля и муниципалитет Ор-Йегуды заключили рамочное соглашение, предусматривающее строительство в городе 5.200 единиц жилья, сообщает газета "Калькалист".

В церемонии подписания документа, состоявшейся во вторник, 4 апреля, приняли участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Моше Кахлон, министр строительства Йоав Галант, директор Управления земельных ресурсов Адиэль Шомрон и мэр Ор-Йегуды Лиат Шохат.

В соответствии с соглашением, в городе будут построены три новых жилых района, а также офисные здания общей площадью более миллиона квадратных метров.

Планируется, что строительство по меньшей мере 20% новых квартир будет осуществлено в рамках программы "Мехир ле-Миштакен" ("Цена для новоселов").

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